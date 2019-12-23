Експерти «Корисної програми» розкажуть, як потрібно правильно вибирати банани



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Банан - один з найпопулярніших фруктів в світі

Чим корисні зелені і перезрілі банани? Кому протипоказані сушені або в'ялені плоди? І як можна застосувати в господарстві бананову шкірку?

У вівторок, 24 грудня, о 10:00 на «Інтері» дивіться новий випуск «Корисної програми» - про банани. Ведучий Олександр Лук'яненко і експерти проекту розкажуть, як вибирати ці плоди, чим відрізняються різні сорти і які страви з них можна приготувати.

Банан - один з найпопулярніших фруктів в світі. Це і смачний десерт, і поживний перекус, і гарне доповнення до страв. У м'якоті плодів містяться крохмаль, клітковина, пектини, білки, необхідні для організму людини калій, магній, фосфор, кальцій, залізо, натрій, мідь, цинк, а також вітаміни групи В, Е, С і РР. 1-2 банана в день піднімуть рівень гемоглобіну в крові, допоможуть заспокоїти нервову систему і забезпечать відмінний настрій, оскільки вони містять триптофан - амінокислоту, яка в організмі людини перетворюється в гормон радості серотонін. Як вибрати якісні банани? В якому вигляді їх краще вживати?

«Обов'язково звертайте увагу на зовнішній вигляд бананів, що купуються , - радить експерт з якості та безпеки продуктів Юлія Слива. - Банани повинні бути пружними на дотик, жовтими, без вм'ятин і темних плям. Якщо банан потемнів - не поспішайте його викидати, використовуйте в випічці. Банан так само, як і яйце, використовують для зв'язування продуктів. Не варто зберігати банан в холодильнику: він швидко почорніє. Ідеальна температура для зберігання бананів - +13 градусів ».

Чим корисні зелені і перезрілі банани? Кому протипоказані сушені або в'ялені плоди? І як можна застосувати в господарстві бананову шкірку? У студії ток-шоу на ці та інші питання відповідатимуть ведучий Олександр Лук'яненко і експерти «Корисної програми»: дієтолог Анна Белокоз, експерт з якості та безпеки продуктів Юлія Слива, шеф-кухар Артем Радучіч. Корисними порадами також поділиться зоряний гість ток-шоу - співачка і скрипалька Ассія Ахат.

«Мені подобаються бебі-банани, але я переживала, як цей калорійний продукт може відбитися на фігурі, - зізнається Ассія Ахат. - Виявляється, маленькі банани з тонкою шкіркою - кращий вибір для тих, хто хоче скинути вагу. Тепер завдяки експертам «Корисної програми» я дізналася, що краще їсти ці плоди до обіду. Також зрозуміла, що сушені і в'ялені банани - дуже корисні, але містять багато цукру. Найголовніше правило при їх вживанні - у всьому має бути міра».

Випуск ток-шоу «Корисна програма», присвячений бананам, дивіться завтра, 24 грудня, о 10:00 на телеканалі «Інтер».

Також на цьому тижні глядачі «Інтера» побачать і інші випуски «Корисної програми».

У середу, 25 грудня, о 10:00 на «Інтері» - випуск про те, на що звертати увагу при виборі м'яса птиці.

Індичка, курка, гуска, качка і перепілка. Прихильники здорового харчування часто віддають перевагу пташиному м'ясу через його поживні властивості і низьку калорійність. М'ясо птиці - дуже корисний продукт і для дітей, і для дорослих. Але, щоб воно приносило користь, потрібно правильно його вибирати. Чим відрізняється м'ясо качки і гуски від курячого? Які корисні вітаміни і мікроелементи містяться в м'ясі перепілок? Як краще зберігати м'ясо птиці? І що з нього можна приготувати на Різдво? Відповіді на ці та багато інших питань - у черговому випуску «Корисної програми». Зірковий гість ток-шоу - співак Володимир Гришко.

У четвер, 26 грудня, о 10:00 на «Інтері» - програма про майонез.

Майонез з'явився на нашому столі в 1936-му, після того, як радянські чиновники поїхали в США розвідувати заокеанські секрети харчової промисловості. З тих пір цей соус став одним з найулюбленіших. Як відрізнити якісний продукт від неякісного? Який вид популярного соусу рекомендують вживати дієтологи - «Провансаль», «Делікатесний» або низькокалорійний? З якими продуктами краще поєднується майонез? І як його можна приготувати в домашніх умовах? Зоряний експерт ток-шоу - народна артистка України Світлана Білоножко.

У п'ятницю, 27 грудня, о 10:00 в ефір «Інтера» вийде випуск «Корисної програми» про червону ікру.

Червона ікра - символ Нового року і головний атрибут святкового столу. Але споживачі все частіше скаржаться на те, що їм попадається неякісний делікатес. Ікра дійсно може розчарувати. Часто її готують із замороженої сировини і рясно присмачують консервантами. Як відрізнити якісну червону ікру від підробки? Чим корисний цей продукт і кому потрібно його вживати якомога частіше? З чого роблять білкову ікру? На ці та багато інших питань дадуть відповідь експерти ток-шоу, серед яких - телеведуча Анастасія Даугуле.