Вакцинація – експеримент над людьми. Український суд виніс сенсаційне рішення
Кожна людина зобов’язана відмовитись від виконання постанови уряду про введення карантину, переконаний суддя Іллічівського міського суду Дмитро Пушкарський.
Феміда несподівано стала на бік невакцинованої керівниці гуртка, яку було відсторонено від роботи
Іллічівський міський суд Одеської області заявив, що лікарські засоби від коронавірусної хвороби знаходяться в стадії клінічного випробовування на пацієнтах з метою дослідження їх ефективності та безпечності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідне рішення суду.
До суду звернулася керівниця гуртка у Центрі дошкільної освіти Чорноморської міської ради Одеського району. Її 8 листопада 2021 року було відсторонено від роботи без збереження зарплати, оскільки жінка відмовилася від щеплення проти Covid-19.
У суді вона пояснила: направила директору закладу та начальнику відділу освіти заяви з посиланнями на норми матеріального права про відмову від участі в медичних експериментах (щеплення від Covid-19). Тому позивачка просила суд визнати незаконним та скасувати наказ керівника Центру дошкільної освіти про її відсторонення.
Ставши на бік невакцинованої освітянки, суд зробив кілька дуже резонансних висновків. По-перше, в Україні не введено карантин, як того вимагає законодавство. Феміда наголосила, що законною і такою, що не суперечить Конституції України, є така процедура введення в Україні карантину: президент видає указ про введення надзвичайного стану. Верховна Рада затверджує цей указ. Указ набуває чинності. Головний санітарний лікар направляє в міністерство охорони здоров`я подання щодо звернення до Кабінету міністрів з пропозицією про запровадження карантину. Міністерство охорони здоров`я порушує перед Кабміном питання про встановлення карантину. Кабінет міністрів запроваджує карантин, який набуває чинності. При цьому, всі чотири дії є обов`язковими і хронологічними. Тобто, до виконання першої та другої дії, четверта відбутись не може.
«Як відомо, надзвичайний стан в Україні не введено. Відповідно, станом на цей момент головний санлікар ще не отримав повноважень ініціювати карантин, а у Кабінеті міністрів не було підстав встановлювати карантин. Відтак, слід стверджувати, що в правовому полі чинного законодавства України карантин не введено», – так вважає суд.
У цьому контексті суд наголосив: «карантинна» постанова Кабміну від 9 грудня 2020р. №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» є незаконною і не підлягає виконанню. На підставі статті 60 Конституції кожна людина зобов’язана відмовитись від виконання постанови уряду про введення карантину, переконаний Іллічівський міський суд.
По-друге, суд визнав незаконним наказ міністерства охорони здоров’я за № 2153 від 4 жовтня 2021р. «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники, яких підлягають обов`язковим профілактичним щепленням» і сказав, що жодний орган чи посадова особа, не мають права вимагати від людини виконання цього наказу МОЗ. Тут суддя згадав про резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи від 27 січня 2021 року № 2361 «Вакцини проти Covid-19: етичні, юридичні та практичні міркування», в якій зазначено: «Забезпечити, щоб громадяни були проінформовані про те, що вакцинація не є обов`язковою і що ніхто не піддається політичному, соціальному чи іншого тиску з метою зробити собі вакцинацію, якщо вони не хочуть робити це самі».
«Дослідивши накази МОЗ (№1576 від 27.07.2021р., №1585 від 29.07.2021р., №1599 від 29.07.2021р., №1709 від 10.08.2021р., №2148 від 04.10.2021р), суд дійшов висновку, що лікарські засоби від коронавірусної хвороби Covid-19 знаходяться в стадії клінічного випробовування на пацієнтах з метою дослідження їх для оцінки на ефективність та безпечність. Відтак, в сенсі статей .3, 28 Конституції України, клінічні випробування на громадянах лікарських засобів без їх вільної згоди з застосуванням будь-яких засобів примусу є протизаконним», – заявив Іллічівський міський суд.
Окремо суд дійшов думки, що щеплення проти Covid-19 не належить до переліку профілактичних та обов`язкових щеплень, визначених Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» і не може бути підставою для відсторонення від роботи особи в разі її обґрунтованої відмови від участі в експериментальному щеплені проти Covid-19.
У підсумку суд поновив позивачку на посаді та стягнув 18,2 тис. грн з Центру дошкільної освіти Чорноморської міської ради у вигляді середнього заробітку за час відсторонення.
Нагадаємо, що Липовецький районний суд Вінницької області також дійшов висновків, що в Україні немає covid-карантину. Такі аргументи Феміда виклала у своєму рішенні від 7 грудня, яке стосувалося цивільного позову виховательки групи продовженого дня у сільській школі на Вінниччині. Керівництво навчального закладу відсторонило від роботи позивачку, оскільки вона відмовлялася вакцинуватися від Covid-19.
Окремо суд узявся трактувати легітимність карантину, який Кабінет міністрів запровадив через епідемію коронавірусної хвороби. На думку суду, постановою Кабміну від 9 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» було введено карантин, термін дії якого закінчився 28 лютого 2021 року. Надалі жодних постанов Кабмін не приймав, якими запроваджувався б карантин на інший період, переконана Феміда.
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