Експерти розкажуть, чи може імбир допомогти в боротьбі з вірусами



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Імбир - король прянощів, він має потужні лікувальні властивості

У середу, 18 березня, о 10:00 на «Інтері» вийде новий випуск «Корисної програми», присвячений імбиру - одній з найбільш корисних і смачних спецій в світі

Ведучий Олександр Лук'яненко і експерти проекту розкажуть, як краще застосовувати імбир в кулінарії і на що варто звернути увагу при виборі цього ароматного і ефективного засобу в боротьбі з вірусами і інфекційними захворюваннями.

Вперше імбир виявили в Індії більше 2 тисяч років тому і назвали «рогатим коренем». Фінікійці використовували його в якості грошової одиниці, а трохи пізніше, спробувавши «валюту» на смак, стали імпортувати імбир вже як цінні і дорогі ліки в інші держави. В наші дні його активно використовують як засіб від застуди, додають в різні соуси і випічку, маринують, варять і сушать. Чим насправді корисний імбир? Кому він категорично протипоказаний? І чи ефективний цей коренеплід в боротьбі з коронавірусом?

«Імбир - король прянощів, він має потужні лікувальні властивості, тому що містить велику кількість поживних речовин і біологічно активних сполук, які надають позитивний вплив на весь організм, - стверджує дієтолог Борис Скачко. - До його складу входять вітаміни А, В, С, магній, залізо, цинк, калій, фосфор, а також речовина гингерол, яка має потужну антиоксидантну і протизапальну дію. Саме гингерол стимулює роботу імунної системи, зміцнює організм і допомагає в боротьбі з інфекціями і вірусами, в тому числі коронавірусом. Але імбир, на жаль, дозволений не всім. Він протипоказаний тим, хто страждає на гастрит, виразку шлунка, захворюваннями шлунково-кишкового тракту, печінки і серцево-судинної системи. Також не можна вживати імбир на пізніх термінах вагітності і під час лактації. Дітям давати імбир рекомендується не раніше 3-х років».

Як правильно вибрати і готувати імбир? В якому вигляді коренеплід корисніше - свіжому, сушеному або маринованому? Чи зберігає він свої властивості при заморожуванні? Чому кухарі радять різати імбир на скляній поверхні, а не на дерев'яній? І в якій країні його використовують замість цукерок? У студії ток-шоу на ці та інші питання відповідатимуть ведучий Олександр Лук'яненко і експерти «Корисної програми»: дієтолог Борис Скачко, експерт з якості та безпеки харчових продуктів Наталія Сілонова, кулінарний експерт Ірина Рудневська. Корисними порадами також поділиться зіркова гостя ток-шоу - співачка Наталя Валевська.

«Вживання імбиру прискорює обмін речовин, тому ідеально підходить для тих, хто хоче схуднути, - розповідає Наталя Валевська. - Особисто мені проблему зайвих кілограмів допоміг вирішити імбирний коктейль. Рецепт дуже простий: 1 ст. ложку імбиру, 1 лимон без шкірки, 1 свіжий огірок, пучок петрушки, 1 ст. ложку соку алое вера залити 0,5 склянки води, збити в блендері і пити за 3 години до сну. По-перше, такий вітамінний коктейль дарує відчуття ситості, а по-друге, після тижня його вживання організм скаже вам спасибі».

Випуск ток-шоу «Корисна програма», присвячений імбиру, дивіться завтра, 18 березня, о 10:00 на телеканалі «Інтер».

Також на цьому тижні глядачі «Інтера» побачать і інші випуски «Корисної програми».У четвер, 19 березня, о 10:00 на «Інтері» - програма про згущене молоко.

Колись згущене молоко було одним з найулюбленіших, але малодоступних ласощів. Часи дефіциту давно минули, проте згущене молоко і назаразі люблять і багато їдять, особливо діти. Як же грамотно вибрати заповітну баночку? З чого повинно бути зроблене справжнє згущене молоко? Чи є від нього якась користь? Що краще - продукт в жерстяних банках або брикетах? Чим відрізняється домашнє згущене молоко від магазинного? І як за зовнішнім виглядом визначити його якість, розповіли експерти ток-шоу. А зіркова гостя програми, народна артистка України Світлана Білоножко, поділилася з глядачами своїми корисними порадами.

У п'ятницю, 20 березня, о 10:00 на «Інтері» - новий випуск про те, на що звертати увагу при виборі м'яких сирів.

Брі, камамбер, горгонзола, адигейський, ліваро, рокфор ... У світі існує багато видів м'якого сиру, а також безліч його прихильників. Наприклад, в щоденне меню Коко Шанель входили сири з білою пліснявою. А Сальвадора Далі сир навіть надихнув на створення відомої картини «Сталість пам'яті» (1931). Годинники, які течуть, Далі намалював після того, як йому приснився гарячий розплавлений камамбер. Чим відрізняється технологія приготування різних видів сиру? Який з них - самий калорійний? Які м'які сири використовують для запікання і варіння? Чому виникає шляхетна цвіль? У чому різниця між синьою, зеленою і червоною пліснявою? І як сири з пліснявою поєднуються з іншими продуктами? Про це глядачі дізнаються в ток-шоу «Корисна програма» на телеканалі «Інтер». Зоряний експерт випуску - телеведуча Єва Бажен.

А в суботу, 21 березня, о 10:00 на «Інтері» вийде випуск «Корисної програми», присвячений паштету (повтор від 30.10.2019).

Раніше паштет був воістину королівським делікатесом - і за ціною, і за якістю. Сьогодні ж він став поширеним продуктом, тому, вибираючи паштет, легко розгубитися серед розмаїття видів і смаків. У Польщі, наприклад, в паштет додають варені яйця, хлібні крихти, зелень, перець, гриби. У Німеччині, Швеції та Австрії паштет робиться у вигляді невеликих ковбасок. А з чого виготовляють м'ясний паштет в Україні? Як відрізнити якісний продукт від фальсифікату? Чи є в упаковках паштету хоч трохи м'яса? Про це в студії «Корисної програми» розкажуть експерти ток-шоу.