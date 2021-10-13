Вірус став агресивнішим. Covid-лікарні Києва заповнені майже наполовину (відео)

У Києві щодоби госпіталізують вже понад 300 хворих на коронавірус

Майже 1,3 тис. пацієнтів коронавірусних відділень столичних лікарень перебувають у важкому стані

Відділення лікарень Києва, що приймають хворих на Covid-19, заповнені майже на 47%. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Ситуація із розповсюдженням коронавірусу в столиці і в Україні загалом стрімко погіршується. Сьогодні відділення столичних лікарень, що приймають хворих на Covid-19, заповнені майже на 47%. Щодня одна з опорних лікарень – Олександрівська – приймає понад 50 нових пацієнтів. А загалом у місті госпіталізують уже понад 300 хворих щодоби. Лікарі стверджують, що вірус став більш агресивним. Також набагато більше почало хворіти дітей», – наголосив Кличко.

Мер зазначив, що на стаціонарному лікуванні в Києві з підтвердженим діагнозом Covid-19 перебувають 1837 пацієнтів, 1297 із них – у важкому стані. 30 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. Ще 155 пацієнтів – на неінвазивній штучній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 1512 хворих.

«Також інфекціоністи підкреслюють, що понад 95% людей, які потрапляють у лікарню з коронавірусом, – нещеплені. До того ж, у невакцинованих хворих частіше трапляються ускладнення внаслідок хвороби», – зазначив Кличко.

Мер також оприлюднив відеокоментар лікаря-інфекціоніста Олександрівської лікарні Віктора Авранчука, який працює з хворими на коронавірус.

Нагадаємо, за минулу добу, 12 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 978 осіб.

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну. Але, за його словами, Києву не вдасться уникнути примусової вакцинації, якщо люди хочуть вільно відвідувати громадські місця та вільно користуватися громадським транспортом.

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