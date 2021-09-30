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    Інсулін в аптеках з 1 жовтня видаватимуть лише за електронними рецептами

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    Сімейний лікар може виписати електронний рецепт на інсулін лише за встановленим ендокринологом планом лікування - Інсулін в аптеках з 1 жовтня видаватимуть лише за електронними рецептами
    Сімейний лікар може виписати електронний рецепт на інсулін лише за встановленим ендокринологом планом лікування
    фото з відкритих джерел

    У програмі «Доступні ліки» з’явилися препарати, які лікують діабет

    Пацієнти з діабетом зможуть отримати інсулін в аптеках за програмою «Доступні ліки» лише за електронними рецептами. Нововведення почнуть діяти з 1 жовтня, повідомляє пресслужба МОЗ.

    Для того, щоб отримати ліки, необхідно зробити п’ять наступних кроків:

    • відвідати ендокринолога.
    • мати складений індивідуальний план лікування, де ендокринолог призначає тип та дозування інсуліну і вносить ці дані в електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ).
    • отримати електронний рецепт у ендокринолога (якщо первинний рецепт, то лише у нього!) або свого сімейного лікаря. Сімейний лікар може виписати електронний рецепт лише за встановленим ендокринологом планом лікування і не може змінити призначення ендокринолога.
    • прийти та отримати інсуліни у будь-якій аптеці з позначкою «Тут є доступні ліки» у будь-якому населеному пункті. Місце виписки електронного рецепта та місце реєстрації пацієнта неважливо.
    • отримати повторний електронний рецепт у свого сімейного лікаря або ендокринолога.

    «Якщо тієї кількості інсулінів, які призначив ендокринолог, недостатньо, то сімейний лікар направляє пацієнта знову до ендокринолога для коригування або створення нового плану. До кого звертатися за повторним рецептом, пацієнт обирає самостійно», – пояснюють в МОЗ.

    Нагадаємо, у програмі «Доступні ліки» з’явилися препарати, які лікують діабет.

    Також із 1 жовтня до програми «Доступні ліки» внесуть препарати для пацієнтів із розладами психіки та поведінки. Йдеться про такі захворювання як епілепсія, шизофренія, ПТСР, депресія, афективні та невротичні розлади.

    Крім того, з 1 жовтня в Україні видаватимуть лише електронні лікарняні.

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    Теги: медицина лікар документи хвороби ліки медичні препарати лікарські препарати рецепт аптека
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    Інсулін в аптеках з 1 жовтня видаватимуть лише за електронними рецептами