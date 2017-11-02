Епідемії грипу в столиці немає. Комісія з освіти відхилила петицію про закриття шкіл на карантин

У Київраді стверджують, що рівень захворюваності на ГРВІ у столиці не досягає епідпорогу

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту депутати відхилили петицію про закриття шкіл у Києві та області на карантин у зв'язку з епідеміологічною ситуацією. Про це повідомляє прес-служба Київради. Як надали роз'яснення у Головному Управлінні Держпродспоживслужби в м. Києві, наразі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото з відкритих джерел

У Київраді стверджують, що рівень захворюваності на ГРВІ у столиці не досягає епідпорогу

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту депутати відхилили петицію про закриття шкіл у Києві та області на карантин у зв'язку з епідеміологічною ситуацією. Про це повідомляє прес-служба Київради.

Як надали роз'яснення у Головному Управлінні Держпродспоживслужби в м. Києві, наразі епідеміологічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ не перевищено.

«Наразі ми маємо проблематику по грипу та ГРВІ, йде підйом захворюваності. Проте це типова ситуація для зимового періоду і високої інтенсивності ми не спостерігаємо. Тому питання щодо введення обмеження навчання у столиці наразі не стоїть. У нас рівень захворюваності не досягає епідпорогу. На сьогодні ми маємо -47%, за прогнозованими показниками це буде -20%», - повідомив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві Олег Рубан.

«Наразі немає підстав ні за показниками захворюваності, ні за погодними умовами для закриття наших закладів освіти. Тому петицію було відхилено. Разом з тим ми звернулися до Кабінету Міністрів України з проханням забезпечити місто Київ додатковою кількістю вакцин від захворювання на кір», - зазначила голова постійної комісії Київради з питань освіти Ганна Старостенко.

Читайте також: Біологи встановили, що грип може розповсюджуватися просто через дихання.