Учені назвали продукт, що допомагає боротися із гіпертонією

Горішки багаті насиченими жирами, які знижують холестерин

Лікарі Американської кардіологічної асоціації зробили висновок, що вживання фісташок допомагає попередити гіпертонію. Про це повідомляє Daily Express.

Для досліду було обрано фокус-групи, які складалась з людей, які страждали від підвищеного артеріального тиску і мали діабет другого типу.

Саме в раціон другої групи і були включені фісташки, як досліджуваний чинник. Через чотири тижні спостережень фахівці дійшли висновку, що завдяки вживанню цих горіхів вдалося значно знизити загальний периферичний опір. Крім того, підвищився серцевий викид та покращилися деякі показники варіабельності серцевого ритму.

«Систолічний амбулаторний артеріальний тиск значно знизився після фісташкової дієти, причому найбільше це спостерігалося під час сну», – підкреслили дослідники.

Раніше дієтолог та ендокринолог Анна Борредо розповіла про загальну користь від вживання фісташок. Як виявилось, це дуже корисний горіх. Насичені жири, якими багаті горіхи, знижують холостерин, вітаміни А і Е підтримують молодість шкіри, імунітет, покращують зір. Крім того, вони насичені магнієм, який допомагає при стресах і стабілізує артеріальний тиск.