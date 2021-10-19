Вчені розповіли про користь волоських горіхів для здоров'я

Вживання волоських горіхів допомагає уповільнити процес старіння

Вживання волоських горіхів позитивно впливає на здоров'я серця, допомагає скинути вагу і сприяє здоровому старінню. Про це повідомляє портал Food.News з посиланням на дослідження вчених.

Міжнародна група дослідників вивчила дані про дієту, фізичний стан і пам'ять майже 34 тисяч жінок у віці від 50 до 60 років. Учасниці дослідження також пройшли обстеження на хронічні захворювання і спостерігалися протягом чотирьох років.

В результаті вчені з'ясували, що жінки похилого віку, які з'їдали принаймні дві порції волоських горіхів в тиждень, мали більш міцне здоров'ям, ніж ті, хто їв волоські горіхи не так часто або хто повністю виключив їх з раціону.

На думку фахівців, вживання волоських горіхів допомагає уповільнити процес старіння завдяки вмісту в них великої кількості омеги-3 жирних кислот, які допомагають організму боротися із запальними процесами.