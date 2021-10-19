  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Вчені розповіли про користь волоських горіхів для здоров'я

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Волоські горіхи виявилися корисними для літніх людей - Вчені розповіли про користь волоських горіхів для здоров'я
    Волоські горіхи виявилися корисними для літніх людей
    Фото з відкритих джерел

    Вживання волоських горіхів допомагає уповільнити процес старіння

    Вживання волоських горіхів позитивно впливає на здоров'я серця, допомагає скинути вагу і сприяє здоровому старінню. Про це повідомляє портал Food.News з посиланням на дослідження вчених.

    Міжнародна група дослідників вивчила дані про дієту, фізичний стан і пам'ять майже 34 тисяч жінок у віці від 50 до 60 років. Учасниці дослідження також пройшли обстеження на хронічні захворювання і спостерігалися протягом чотирьох років.

    В результаті вчені з'ясували, що жінки похилого віку, які з'їдали принаймні дві порції волоських горіхів в тиждень, мали більш міцне здоров'ям, ніж ті, хто їв волоські горіхи не так часто або хто повністю виключив їх з раціону.

    На думку фахівців, вживання волоських горіхів допомагає уповільнити процес старіння завдяки вмісту в них великої кількості омеги-3 жирних кислот, які допомагають організму боротися із запальними процесами.

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вчені розповіли про користь волоських горіхів для здоров'я