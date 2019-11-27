Гончарук зробив щеплення і оголосив інформаційну кампанію щодо вакцинації



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Олексій Гончарук зробив щеплення від дифтерії

Прем’єр підкреслив, що про щеплення поширюють безліч міфів, але в реальності вакцин вистачає на всіх

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час селекторної наради з питань охорони здоров'я 26 листопада доручив головам обласних державних адміністрацій розпочати в регіонах інформаційну кампанію на користь щеплень.

Про це повідомила пресслужба Кабміну.

Гончарук підкреслив, що про щеплення поширюють безліч міфів, але в реальності вакцин вистачає на всіх.

«Уже третій рік поспіль у кожний регіон країни централізовано закуповується ЮНІСЕФ за державні кошти та вчасно поставляється достатня кількість вакцин для проведення календарних щеплень. На думку прем'єрміністра, наразі є інша проблема – неналежний стан обладнань, де зберігаються вакцини в деяких областях. Є лікарні, де використовують «холодильники», яким уже понад 30 років – приблизно 20% холодильного обладнання закупили ще до 2000 року», – розповіли у пресслужбі.

Прем'єрміністр сказав, що вакцинація – це питання колективної безпеки.

«У програмі діяльності уряду ми чітко прописали – через п'ять років 95% українців мають бути вакцинованими. Так це працює в усіх країнах світу. Так має бути й в Україні», – додав він.

Гончарук розповів, що зробив щеплення від дифтерії, і закликав усіх українців вчасно вакцинуватися.

Нагадаємо, Православна церква України підтримує щеплення сертифікованими вакцинами.