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    Харків посилює карантин: кіно і театр – лише з covid-сертифікатом

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    Працівникам закладів надається право перевіряти covid-сертифікати - Харків посилює карантин: кіно і театр – лише з covid-сертифікатом
    Працівникам закладів надається право перевіряти covid-сертифікати
    фото з відкритих джерел

    У Харкові вводять додаткові карантинні обмеження

    У Харкові вводять додаткові обмеження у зв'язку зі зростанням числа хворих на коронавірус. Так, до театрів та кіно пускатимуть лише з covid-сертифікатом. Про це НВ повідомила заступниця міського голови Харкова з питань охорони здоров’я та соцзахисту Світлана Горбунова-Рубан.

    «Обмеження стосуються закладів, у яких бувають харків'яни, – театри, кінотеатри, заклади масового перебування людей. Ми просимо 50% заповненості. І ставимо умови перед працівниками цих закладів, що вони стовідсотково мають бути вакциновані», – розповіла Горбунова-Рубан.

    Крім того, працівникам цих закладів надається право перевіряти Covid-сертифікати, які засвідчують двократну вакцинацію.

    За словами чиновниці, щодня у місті вакцинують понад 5 тисяч людей.

    «Нині у Харкові зроблено 357 тисяч щеплень, а понад 146 тисяч харків'ян отримали дві дози вакцини», – додала чиновниця.

    До слова, «жовті» covid-сертифікати можна згенерувати на Android: інструкція від «Дії». Раніше у додатку «Дія» з'явилася можливість отримати «жовтий» сертифікат, але лише на iOS.

    Також у «Дії» з'являться нові «коронавірусні» сертифікати. Зокрема, йдеться про цифрові документи в «Дії», які засвідчуватимуть результат ПЛР-тестування чи перенесення коронавірусної хвороби.

    Також «Дія» видаватиме сертифікат про вакцинацію людям з «міксом» вакцин.

    Крім того, українські covid-сертифікати вже можна легко отримати та роздрукувати на порталі «Дія». Для цього не потрібно генерувати «Дія. Підпис».

    Також нагадаємо, що за підробку сovid-сертифікатів буде окрема стаття Кримінального кодексу.

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    Теги: Харків кіно театр карантин коронавірус
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    Харків посилює карантин: кіно і театр – лише з covid-сертифікатом