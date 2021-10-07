Харків посилює карантин: кіно і театр – лише з covid-сертифікатом

У Харкові вводять додаткові карантинні обмеження

У Харкові вводять додаткові обмеження у зв'язку зі зростанням числа хворих на коронавірус. Так, до театрів та кіно пускатимуть лише з covid-сертифікатом. Про це НВ повідомила заступниця міського голови Харкова з питань охорони здоров’я та соцзахисту Світлана Горбунова-Рубан.

«Обмеження стосуються закладів, у яких бувають харків'яни, – театри, кінотеатри, заклади масового перебування людей. Ми просимо 50% заповненості. І ставимо умови перед працівниками цих закладів, що вони стовідсотково мають бути вакциновані», – розповіла Горбунова-Рубан.

Крім того, працівникам цих закладів надається право перевіряти Covid-сертифікати, які засвідчують двократну вакцинацію.

За словами чиновниці, щодня у місті вакцинують понад 5 тисяч людей.

«Нині у Харкові зроблено 357 тисяч щеплень, а понад 146 тисяч харків'ян отримали дві дози вакцини», – додала чиновниця.

До слова, «жовті» covid-сертифікати можна згенерувати на Android: інструкція від «Дії». Раніше у додатку «Дія» з'явилася можливість отримати «жовтий» сертифікат, але лише на iOS.

Також у «Дії» з'являться нові «коронавірусні» сертифікати. Зокрема, йдеться про цифрові документи в «Дії», які засвідчуватимуть результат ПЛР-тестування чи перенесення коронавірусної хвороби.

Також «Дія» видаватиме сертифікат про вакцинацію людям з «міксом» вакцин.

Крім того, українські covid-сертифікати вже можна легко отримати та роздрукувати на порталі «Дія». Для цього не потрібно генерувати «Дія. Підпис».

Також нагадаємо, що за підробку сovid-сертифікатів буде окрема стаття Кримінального кодексу.

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