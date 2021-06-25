Принижують як худобу. Daily Mail описала жахіття бізнесу на сурогатних матерях з України

Пара зі Сполученого Королівства сплатила 40 тис. фунтів стерлінгів, аби незнайома їм жінка з України народила хлопців-близнюків

Українки ж не наважуються скаржитися

Британське подружжя Вінні (40 років) та Б'янка (45 років) Сміт з міста Челтнгем сплатили посередникам 40 тис. фунтів стерлінгів, аби незнайома їм жінка з України народила двох хлопців-близнюків. Дітям вже по 5 років, це щасливі й здорові малюки, але свою історію їхні батьки вирішили розповісти журналістам з Daily Mail лише тепер.

Пара познайомилася у Мехіко, де тоді жила Б'янка, а Вінні працював як військовий консультант.

Вісім невдалих спроб запліднення через ЕКО й роки душевних страждань закінчилися тим, що вони натрапили в соцмережах на рекламу послуг із сурогатного материнства в Україні, де воно офіційно дозволене як комерційна діяльність.

Їх майбутніх дітей виношувала не одружена 29-річна жінка з глухої сільської місцевості.

Коли Вінні та Б'янка поїхали забирати новонароджених вони були просто шоковані.

Жінок тримали в задушливому пологовому відділенні без кондиціонерів.

Сурогатні матері змушені були митися, поливаючи себе водою з пляшок в брудних туалетах, оскільки душових кабінок не було, а самі вони були занадто перелякані, щоби скаржитися: через острах переслідування та можливих утисків щодо їх сімей.

Сміти з’ясували, що їхній сурогатній матері, яка сама виховує двох дітей без чоловіка, після народження сурогатних малюків, довелося терміново робити переливання крові та проводити операцію.

Б'янка каже, що її досі не дає спокою сумління, і якби вона знала, через що доведеться пройти тій українці, вона забрала б її народжувати до Сполученого Королівства.

Нагадаємо, в травні 2020 року сім іноземних пар, для яких українські сурогатні матері народили 9 дітей, зверталися до уповноваженої з прав людини Людмили Денісової, аби вона посприяла тому, щоб їх випустили з України.

Читайте також: