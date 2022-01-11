МОЗ дозволить Covid-вакцинацію дітей від 5 років: про що треба знати батькам

У багатьох країнах Європи дітям від 5 років колять вакцину від коронавірусу

Щеплення проти Covid для дітей від 5 років робитиметься лише за бажанням та згодою батьків

Міністерство охорони здоров'я України може дозволити вакцинуватися проти коронавірусу дітям від 5 років. Таке рішення розглянуть приблизно на початку весни. Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів в інтерв'ю BBC Україна.

За його словами, європейський регулятор ще не видавав рекомендацій щодо щеплення дітей від 5 років. Натомість українське міністерство охорони здоров'я планує розглянути вакцинацію дітей від 5 років приблизно з квітня.

Нагадаємо, МОЗ дозволив вакцинацію проти коронавірусу всіх дітей від 12 років. Однак для цього потрібен дозвіл батьків. Як каже Кузін, наразі в Україні вакцинували приблизно 140 тисяч дітей від 12 до 18 років. Їм дозволили робити щеплення лише препаратом Pfizer.

«Частота несприятливих випадків після імунізації дітей не більша, ніж серед дорослих. Тобто нічого незвичного не зареєстровано», – відповів головний санлікар на питання щодо побічних ефектів.

Не рекомендують робити щеплення, якщо в анамнезі є серйозні алергічні реакції на один із компонентів вакцини Comirnaty.

Також рекомендується відкласти друге щеплення до отримання додаткових наукових даних, якщо після першої дози діти перенесли міокардит або перикардит.

Відкласти вакцинацію рекомендують і дітям, які перенесли дитячий мультисистемний запальний синдром.

Натомість дітям, у яких в анамнезі був міокардит, не пов'язаний із вакцинацією проти Covid-19, і вони не перебувають під наглядом кардіолога, дозволяють вакцинуватися.

Водночас Кузін рекомендує вакцинувати дітей, які мають супутні захворювання, наприклад, онкозахворювання, астму або серцево-судинні хвороби.

В Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 842 428 людей, з них отримали першу дозу – 14 842 426 людини, отримали дві дози – 14 039 548 людини, отримали додаткову дозу – 6 669 людей, бустерну дозу – 28 085 людей. Загалом проведено 28 916 728 щеплень.

Як вже відомо, МОЗ розгорне в Україні 800 бригад для Covid-вакцинації в селах. Крім того, неповнолітні зможуть отримати тисячу за вакцинацію.

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