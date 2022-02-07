Втік із дому в люті морози. На Одещині підлітку ампутували ноги

В Одеській області 16-річному хлопцю ампутували обидві ноги

На Одещині підліток через трагічні обставини втратив обидві ноги. Хлопець пішов з дому та обморозив кінцівки. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє Катерина Ножевникова.

16-річний хлопець пішов з дому, а вже на початку лютого потрапив до лікарні з серйозним обмороженням.

Про інцидент повідомила одеситка Катерина Ножевнікова, яка оголосила збір грошей на підтримку постраждалого. Інформації про хлопця дуже мало з огляду на те, що він неповнолітній.

Відомо, що в підлітка є мати. Жінка має психологічні проблеми. Відтак її син пішов із дому в люті морози та кілька днів провів невідомо де.

фото: facebook/Катерина Ножевникова

З огляду на несприятливі погодні умови, підліток обморозив обидві ноги. Невідомо, як він жив у такому стані ці кілька днів, однак медикам довелося ампутувати кінцівки.

Першу ампутацію лікарі зробили 1 лютого, другу – 4 лютого. Медичні витрати покрили коштом пожертв небайдужих жителів Одеської області.

За словами Катерини Ножевнікової, після першої операції придбали ліків на 11 тисяч гривень. Зараз планують купити препаратів на суму до 5 тисяч гривень.

Ймовірно, згодом доведеться окремо збирати гроші на протези для підлітка, які теж коштують дорого. Про це обіцяють повідомити, коли виникне така необхідність.

Нагадаємо, напередодні на Одещині спалахнула масштабна пожежа на складах.