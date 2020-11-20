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    Здоров'я

    Ізраїльський реаніматолог: лікарі повинні ставити печатку на призначеннях, тоді з'явиться відповідальність

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    Лікар повинен відповідати за своє призначення,&nbsp;&ndash; заявив Бриль - Ізраїльський реаніматолог: лікарі повинні ставити печатку на призначеннях, тоді з'явиться відповідальність
    Лікар повинен відповідати за своє призначення, – заявив Бриль

    Борис Бриль пояснив, чому в Ізраїлі показник смертності від Covid-19 один з найнижчих у світі – до 0,7%

    Експерт в галузі доказової медицини, лікар-реаніматолог з Ізраїлю Борис Бриль розповів, як Ізраїль досяг найнижчого у світі показника смертності від Covid-19 – до 0,7%.

    В інтерв’ю «Главкому» медик дав декілька порад Україні для зниження смертності.

    «Показник смертності часто коливається – зараз вже є країни, де цей відсоток приблизно такий же, як і в Ізраїлі, – Японія, Південна Корея, Сінгапур і ще кілька. В Ізраїлі, в принципі, дуже ефективна медична система і дуже високий рівень лікарів – один з найвищих у світі. Більшість людей в Ізраїлі не так дотримуються здорового способу життя, як в Японії, і тому не такі здорові до дуже похилого віку. Але завдяки ефективності медичної системи та рівню лікарів ми, в принципі, маємо те, що маємо», – зазначив лікар.

    Крім того, Бриль розповів коли цього можна досягти в Україні.

    «Всі лікарі, роблячи призначення хворим, обов'язково повинні ставити печатку – лікар повинен відповідати за своє призначення. Якщо лікар почне відповідати, з'явиться страх, що можуть посадити до в'язниці... Тому лікар почне читати медичні дослідження, літературу і не буде лікувати відсебеньками, а керуватиметься чіткими дослідженнями. Тому що, якщо в дослідженнях написано, до тебе вже підкопатися не можна. А якщо в призначенні відсебеньки, то таких лікарів треба садити в тюрму», – зазначив медик.

    Нагадаємо, що лікар Комаровський розкрив простий спосіб розпізнати людину з коронавірусом.

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    Теги: Південна Корея Японія Ізраїль лікар коронавірус Борис Бриль
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