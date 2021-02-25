Як блокпости на Івано-Франківщині боротимуться із розповсюдженням коронавірусу. Стали відомі деталі

В області встановлено 16 блокпостів

Боротися з поширення коронавірусу влада на Івано-Франківщині вирішила за допомогою блокпостів, на яких медпрацівники будуть проводити температурний скринінг усім подорожуючим.

Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Руслан Савчук, головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області. «Ми розгорнули 16 контрольних пунктів. Вони працюють не на виїздах з області, а розташовані між населеними пунктами у середині області. 23 лютого за підсумками засідання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення встановити блокпости по периметру області 14 блокпостів, які зможуть припиняти наше сполучення з іншими областями. Вони розташовані на шести основних магістралях і ще на восьми додаткових, по яких можна об’їхати. Область буде локалізовано (припинено рух автобусів, дозволено рух легкових авто, в яких у салоні не більше 5 людей, без урахування дітей до 14 років). Функція внутрішньообласних блокпостів – температурний скринінг. На кожному з ним присутній медичний працівник, і в разі виявлення підвищення температури таку людину скеровують до медичного закладу», – пояснив лікар.

Руслан Савчук зауважив, що через великий потік хворих, декілька пацієнтів знаходяться на лікуванні у сусідній Львівській області, утім особливої потреби у допомозі інших областей України у Франківщини поки не було. «Тиждень тому, коли ми активно шукали місця в межах нашої області, у наших лікарнях, то дійсно, заручилися підтримкою Львівської області, у Винниках зараз лікуються сім наших пацієнтів. Поки не було потреби звертатися до інших областей. Окрема подяка уряду, президенту. Кажу це без сарказму, бо в такий складний час нам усі допомагають. Всі повинні розуміти, що наші можливості на межі і вони можуть вичерпатися, якщо ми ігноруватимемо рекомендації», – зауважив медик.

Нагадаємо, З понеділка, 22 лютого, в Івано-Франківській області запроваджено жорсткий карантин через черговий сплеск захворюваності на Covid-19. З 26 лютого карантинні обмеження будуть посилені до «червоного» рівня: припиниться міжміське автобусне і залізничне сполучення в області, закриються дитсадки і школи. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, область «фактично палає від епідемії», адже кожної доби фіксується понад 500 нових випадків, причому тенденція іде до зростання. З 26 лютого вводяться такі обмеження червоної зони: • Закриваються торгово-розважальні центри, промислові магазини. • Обмежується робота інших закладів: перукарні та салони зможуть працювати лише за попереднім записом. • Всі освітні заклади мають перейти на дистанційне навчання або закритися. Окрім садочків. • Громадський транспорт діятиме лише в режимі спецперевезень. • Поїзди та автобуси міжобласного сполучення їздити не будуть. • Ресторани та кафе, як і зараз, працюватимуть на виніс. • З магазинів працюватимуть ті, 60% площі яких призначені для продуктів, ліків, побутової хімії, засобів гігієни, преси, кормів для тварин (але інші товари в таких магазинах продовжать продавати). • Масові заходи заборонені.











