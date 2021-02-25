Covid-19 атакує: за добу медики виявили понад 8 тисяч нових хворих в Україні
Вчора з діагнозом ковід було госпіталізовано 2 770 осіб
За минулу добу в Україні медики зафіксували 8 147 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 483 дитини та 301 медпрацівник. Про це розповів очільник МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу з діагнозом ковід було госпіталізовано 2 770 осіб. Від ускладнень хвороби померло 135 пацієнтів. За даними МОЗ вчора одужало 3 889 осіб, що хворіли на коронавірус.
«Здійснено тестувань за добу – 86 926 (зокрема методом ПЛР – 36 670, методом ІФА – 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 496)», - повідомив Степанов.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 325 841 особа;
- одужало – 1 159 311 осіб;
- летальних випадків – 25 596;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 809 165.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654), місто Київ (652) та Вінницькій (639) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- місто Київ – 652 випадки;
- Вінницька область – 639 випадків;
- Волинська область – 193 випадки;
- Дніпропетровська область – 316 випадків;
- Донецька область – 218 випадків;
- Житомирська область – 711 випадків;
- Закарпатська область – 654 випадки;
- Запорізька область – 132 випадки;
- Івано-Франківська область – 711 випадків;
- Київська область – 318 випадків;
- Кіровоградська область – 63 випадки;
- Луганська область – 47 випадків;
- Львівська область – 432 випадки;
- Миколаївська область – 194 випадки;
- Одеська область – 268 випадків;
- Полтавська область – 210 випадків;
- Рівненська область – 187 випадків;
- Сумська область – 219 випадків;
- Тернопільська область – 332 випадки;
- Харківська область – 432 випадки;
- Херсонська область – 52 випадки;
- Хмельницька область – 285 випадків;
- Черкаська область – 160 випадків;
- Чернівецька область – 561 випадок;
- Чернігівська область – 161 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
До слова, директор ЮНЕСКО пригрозила 130 країнам, які не почали вакцинацію від коронавірусу.
У багатьох країнах світу вакцинація розпочалася ще в грудні 2020 року. В Україну першу офіційну вакцину від коронавіруса Covishield привезли лише 23 лютого.
А вже 24 лютого перше ковід-щеплення в Україні отримав лікар із Черкас. Загалом у перший день еплення отримали близько сотні лікарів Чернігівщини та Житомирщини. Кампанія з вакцинації також стартувала на Київщині та Вінниччині.