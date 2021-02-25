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    Covid-19 атакує: за добу медики виявили понад 8 тисяч нових хворих в Україні

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    <span>Від початку пандемії в Україні на коронавірус захворіла 1 325 841 людина</span> - Covid-19 атакує: за добу медики виявили понад 8 тисяч нових хворих в Україні
    Від початку пандемії в Україні на коронавірус захворіла 1 325 841 людина
    Фото: Справжня варта

    Вчора з діагнозом ковід було госпіталізовано 2 770 осіб

    За минулу добу в Україні медики зафіксували 8 147 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 483 дитини та 301 медпрацівник. Про це розповів очільник МОЗ Максим Степанов.

    Також за минулу добу з діагнозом ковід було госпіталізовано 2 770 осіб. Від ускладнень хвороби померло 135 пацієнтів. За даними МОЗ вчора одужало 3 889 осіб, що хворіли на коронавірус.

    «Здійснено тестувань за добу – 86 926 (зокрема методом ПЛР – 36 670, методом ІФА – 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 496)», - повідомив Степанов.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 325 841 особа;
    • одужало – 1 159 311 осіб;
    • летальних випадків – 25 596;
    • проведено ПЛР-тестувань – 6 809 165.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654), місто Київ (652) та Вінницькій (639) областях.

    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    • місто Київ – 652 випадки;
    • Вінницька область – 639 випадків;
    • Волинська область – 193 випадки;
    • Дніпропетровська область – 316 випадків;
    • Донецька область – 218 випадків;
    • Житомирська область – 711 випадків;
    • Закарпатська область – 654 випадки;
    • Запорізька область – 132 випадки;
    • Івано-Франківська область – 711 випадків;
    • Київська область – 318 випадків;
    • Кіровоградська область – 63 випадки;
    • Луганська область – 47 випадків;
    • Львівська область – 432 випадки;
    • Миколаївська область – 194 випадки;
    • Одеська область – 268 випадків;
    • Полтавська область – 210 випадків;
    • Рівненська область – 187 випадків;
    • Сумська область – 219 випадків;
    • Тернопільська область – 332 випадки;
    • Харківська область – 432 випадки;
    • Херсонська область – 52 випадки;
    • Хмельницька область – 285 випадків;
    • Черкаська область – 160 випадків;
    • Чернівецька область – 561 випадок;
    • Чернігівська область – 161 випадок.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    До слова, директор ЮНЕСКО пригрозила 130 країнам, які не почали вакцинацію від коронавірусу.

    У багатьох країнах світу вакцинація розпочалася ще в грудні 2020 року. В Україну першу офіційну вакцину від коронавіруса Covishield привезли лише 23 лютого.

    А вже 24 лютого перше ковід-щеплення в Україні отримав лікар із Черкас. Загалом у перший день еплення отримали близько сотні лікарів Чернігівщини та Житомирщини. Кампанія з вакцинації також стартувала на Київщині та Вінниччині.

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    Теги: медицина лікар лікарня Україна Максим Степанов хвороби вакцинація коронавірус
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