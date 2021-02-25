Щеплення від коронавірусу: в Одесі першу вакцину отримав лікар-інфекціоніст

Одеська область отримала 25 900 вакцин AstraZeneca (Covishield)

На першому етапі вакцинування на Одещині щеплення отримають медичні працівники стаціонарів, які надають допомогу хворим на коронавірус

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної державної адміністрації.

Перше щеплення від Covid-19 в регіоні отримав лікар-інфекціоніст, завідувач дитячого відділення Одеської міської клінічної інфекційної лікарні Сергій Костенко. Він працює в інфекційній лікарні й щодня контактує із хворими на коронавірус. За його словами, вакцинуватись вирішив, бо бажає захистити своє здоров’я та здоров’я рідних.

Медпрацівник зазначив, що на своєму прикладі хоче показати, що щеплення є ефективним та безпечним. Так, вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Її схвалено ВООЗ і вона вже використовується у Великій Британії, Європейському Союзі та Індії.

Одеська область отримала 25 900 вакцин AstraZeneca (Covishield) проти Covid-19. Першими в регіоні вакцинуватимуться медики, що працюють з хворими на коронавірус, – таких в Одеській області 3 547 осіб.

Нагадаємо, в Україні 24 лютого розпочалася кампанія з вакцинації від коронавірусу. Першими прищеплювали медиків. Зараз стало відомо, як вони почувають себе добре після введення препарату. Зазначимо, що першими вакцинувалися лікар-реаніматолог з Черкас - Євген Горенко, лікар Людмила Бойко з Вінниці і доктор Ігор Кузин з Чернігова.