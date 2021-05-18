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    Кардіологи назвали небезпеку смартфонів

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    Кардіологи назвали небезпеку смартфонів - Кардіологи назвали небезпеку смартфонів
    Кардіологи назвали небезпеку смартфонів
    Фото з відкритих джерел

    Через зростання популярності девайсів з вбудованими магнітами споживачам варто уважно ставитися до вибору пристроїв

    Американські кардіологи не побачили великої загрози для серця від сучасних смартфонів. Про це повідомляється на сайті Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

    У висновку відомства йдеться, що оснащені магнітами гаджети можуть короткочасно впливати на роботу імплантованих електронних медичних пристроїв. Зокрема, називавався вплив девайсів на кардіостимулятори і імплантовані дефібрилятори. Однак в ході тестів вдалося з'ясувати, що на велику небезпеку для здоров'я смартфони та інші розумні пристрої не несуть.

    «Ми вважаємо, що ризик для пацієнтів невеликий, і в даний час агентству не відомо про будь-які побічні ефекти, пов'язаних з цією проблемою», - заявив доктор медичних наук Джефф Шурен (Jeff Shuren).

    Однак через зростання популярності девайсів з вбудованими магнітами споживачам варто уважно ставитися до вибору пристроїв, а пацієнтам - дотримуватися деяких правил по експлуатації апаратів.

    У висновку FDA говориться, що при безпосередній близькості гаджетів до медичного обладнання останній дійсно може вийти з ладу на нетривалий час. У зв'язку з цим медики рекомендували людям з кардіостимуляторами та імплантованими дефібриляторами перед покупкою певних гаджетів консультуватися з лікарями.

    Також фахівці радили не носити апарати з магнітом поблизу місць розташування медичних девайсів - на відстані як мінімум 15 сантиметрів.

    Теги: здоров'я США смартфон
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    Кардіологи назвали небезпеку смартфонів