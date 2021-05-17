Порошенко попросив Байдена зустрітися з Зеленським

Порошенко передав листа Байдену через Держсекретаря США Ентоні Блінкена ще 6 травня у Києві

Також Порошенко закликав США допомогти українській владі позбутися російських агентів впливу на державних посадах

Експрезидент Петро Порошенко передав листа президенту США Джо Байдену, в якому попросив його зустрітись із Зеленським перед можливою зустріччю з Путіним. Про це «Главкому» стало відомо з дипломатичних джерел.

Порошенко передав листа Байдену через Держсекретаря США Ентоні Блінкена ще 6 травня у Києві.

Лист складається з 10 пунктів. На початку листа зазначається, що у нинішній ситуації надзвичайно важливо поглибити діалог американського та українського лідерів. І що візит президента України до Вашингтону необхідний якомога швидше, враховуючи той факт, що біля кордонів України стягнуті російські війська.

За словами джерела, який бачив копію листа, Петро Порошенко також згадав важливість перспектив членства України в ЄС та НАТО. На його думку, це стане стримуючим фактором проти російської агресії і сильним стимулом для України.

Ще один з пунктів стосувався важливості посилення Сполученими Штатами військової допомоги, в тому числі шляхом узгоджених дій із союзниками України.

Також Порошенко попросив, щоб США допомогли українській владі позбутися російських агентів впливу на державних посадах, а також мінімізувати російські економічні важелі тиску на Україну.

Нагадаємо, держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен назвав продуктивним свій візит до Києва, в рамках якого він провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським. «Продуктивно провів час в Києві з президентом Зеленським і з усіма, з ким я зустрівся», – написав Блінкен.

Він також підкреслив, що американська сторона «сповнена рішучості» перед агресією з боку Росії, і висловив підтримку українським реформам, спрямованим на забезпечення суверенного, демократичного і процвітаючого майбутнього України.