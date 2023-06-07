Катастрофа на Херсонщині. МОЗ попереджає про небезпеку для здоров'я

У наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби

На дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров’я речовин. Про це повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ – можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, підтопленій внаслідок підриву ГЕС країною-терористом», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місцях вже працюють фахівці Центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) та відбирають проби води з водойм та криниць тощо.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Щоби знизити ризик виникнення інфекційних захворювань на уражених територіях, МОЗ радить дотримуватись таких правил:

пийте тільки бутильовану або привізну воду;

воду для приготування їжі і господарських потреб беріть тільки з перевірених джерел. Річка чи криниця у дворі – більше не є перевіреними джерелами води. Як і водопровід, призначений для технічних цілей;

кип’ятіть або дезінфікуйте в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду. Проте пам’ятайте, що кип’ятіння не позбавляє воду хімічного забруднення;

відмовтеся від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації);

піддавайте всі продукти термічній обробці (варіння, смаження, запікання);

ретельно мийте руки з милом;

не вбирайтеся в одяг, який був забруднений під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.

«У наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. Збирати таку рибу і вживати (солити чи в’ялити) категорично заборонено! Є ризик захворювання на ботулізм», – наголосили в МОЗ.

Тим часом в областях формуються запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій.

«У разі якщо ви відчуваєте болі в животі, маєте блювання, діарею, підвищену температуру тіла та інші незвичні симптоми, не вдавайтеся до самолікування – негайно звертайтеся до лікаря», – додають медики.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що поля на півдні вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.

Станом на ранок 7 червня на Херсонщині значно піднявся рівень води на затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях. Зокрема, місто Олешки, підтоплення якого почалося близько 15 години 6 червня, наразі вже повністю затоплене, подекуди вода сягає дахів приватних будинків.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.