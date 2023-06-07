Знищення Каховської ГЕС. Поля на півдні вже наступного року можуть перетворитися на пустелі

Через російських терористів може загинути 95 тис. тонн риби

Підрив Каховської ГЕС спричинив дефіцит води у трьох областях. Без джерела води залишилися 94% зрошувальних систем у Херсонській, 74% – у Запорізькій та 30% – у Дніпропетровській областях. Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

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Знищення росіянами Каховської ГЕС завдало значних збитків сільському господарству України. Терористичний акт ворога передбачає затоплення орієнтовно 10 тис. га с/х земель на правобережжі.

На лівобережжі, що тимчасово окуповано, ситуація буде відома найближчими днями, після аналізу інформації та знімків про розмір затоплення.

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Також фахівці повідомили, що катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей.

«У 2021 році ці системи забезпечували зрошення на 584 тис. га. з яких ми збирали близько 4 млн тонн зернових і олійних культур, на суму близько 1,5 млрд доларів», – кажуть аграрії

У 2023 році, за інформацією міністерства, на правому березі Дніпра працюють лише 13 зрошувальних систем. Підрив Каховської ГЕС призведе до посухи: поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.

«Без Каховського водосховища постраждають не лише аграрії та водокористувачі, а й джерела питного водопостачання населених пунктів», – додали в міністерстві.

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У солені води Чорного моря потрапить прісноводна риба. Там вона і загине. Чорноморська фауна від масивного напливу прісної води також опиниться під загрозою.

«Внаслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тис. тонн або близько 4 млрд грн. Всього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн», – підрахували аграрії.

За попередніми оцінками, негативні наслідки спустошення водних біоресурсів внаслідок підриву Каховської ГЕС, будуть прослідковуватись протягом кількох років поспіль, навіть при заповненні ложа Каховського водосховища найближчим часом. Оскільки поновлення кількісного та якісного складу популяцій риб, відновлення донних ценозів кормової бази потребує багато часу.

Зазначимо, що станом на ранок 7 червня на Херсонщині значно піднявся рівень води на затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях. Зокрема, місто Олешки, підтоплення якого почалося близько 15 години 6 червня, наразі вже повністю затоплене, подекуди вода сягає дахів приватних будинків.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

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Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.