Південь без прісної води. Заступник міністра довкілля розповів про наслідки від підриву ГЕС

Хорєв: «Ніхто ніколи не розглядав варіантів, що водосховища не буде»

Міста, прилеглі до Каховського водосховища, можуть залишитися без питної води

Наслідки від підриву Каховської ГЕС будуть довготривалими. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив заступник міністра довкілля Михайло Хорєв.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Зараз всі говорять про ризики (аварії) для АЕС. Але ж гіпотетично її можна зупинити. Звісно, це втрати для енергосистеми. Та мене більше би хвилювало питання мільйонного населення, людей, які проживають у навколишніх територіях, які користувалися водою з цього резервуару. Тепер ці люди можуть залишитися без питної води. Це стосується таких міст як Марганець, Бердянськ, тобто міст, прилеглих до Каховського водосховища. Адже всі вони мають водозабірні споруди з Каховського водосховища. Кривий Ріг також має звідти водозабір, але окрім цього має альтернативне джерело. Тому забезпечити Кривий Ріг водою буде набагато простіше, ніж інші населені пункти», – пояснив Хорєв.

За словами заступника міністра, «ніхто ніколи не розглядав варіантів, що водосховища не буде».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ну це сценарій на рівні того, що робити, якщо на нас летітиме ядерна боєголовка. Я зараз говорю, наводячи такий приклад, про готовність до подібного сценарію. Тобто чим більш катастрофічний сценарій за своїми наслідками, тим менше шансів у відсотковому відношенні що так станеться. І, відповідно, тим менша ступінь готовності», – розповів Хорєв.

Зазначимо, у лютому 2023 року Мінзахисту довкілля і природних ресурсів опублікувало графік, на якому показані наслідки у разі падіння рівня води. Якщо рівень води у сховищі впаде нижче за 12 м, це загрожує екологічною катастрофою. Про таку небезпеку уже заявив керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Якщо рівень води у сховищі впаде нижче за 12 м, це загрожує екологічною катастрофою. фото: Мінзахисту довкілля і природних ресурсів

У вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, росіяни розраховували призупинити деокупацію захоплених територій підірвавши Каховську гідроелектростанцію. Але ворог отримав протилежний ефект.