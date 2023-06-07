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Стало відомо, як російські диверсанти використовують підрив Каховської ГЕС

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Стало відомо, як російські диверсанти використовують підрив Каховської ГЕС
На Херсонщині активізувалися російські диверсанти
фото з відкритих джерел

Окупанти намагаються потрапити на правий берег Дніпр

Російські диверсанти намагаються потрапити на правий берег Дніпра під виглядом цивільних осіб, що евакуюються після підриву Каховської ГЕС. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними Центру, російські військові переодягаються в цивільний одяг і намагаються змішатись з місцевим населенням, яке евакуюється на правий берег Дніпр.

Таким чином окупанти планують використати підрив Каховської ГЕС для того, щоб закинути диверсійно-розвідувальні групи на звільнені території Херсонської області.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. 

Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. 

Також зазначалося, що рятувальники не можуть добратися до деяких населених пунктів на правому березі Херсонщини для евакуації людей через те, що дороги внаслідок вибуху Каховської ГЕС сильно розмило.

Між тим, кримські партизани встановили, що Каховську ГЕС підірвав перший батальйон 205 мотострілецької бригади з міста Будьоннівськ Ставропольського краю.

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Теги: Каховська ГЕС росія окупанти війна

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