Архієпископ УПЦ МП шокував заявою: підрив ГЕС - покарання Україні за Лавру

В УПЦ МП пов'язали підрив Каховської ГЕС з виселенням Московського патріархату з Лаври

Архієпископ Іона вважає, що підрив дамби це знак і Боже покарання за те, що хочуть виселити монахів з лаври

Архієпископ УПЦ МП Іона (Черепанов) вважає, що підрив Каховської ГЕС – це нібито знак від бога за те, що з Києво-Печерської лаври виселяють Московський патріархат. Про це ієрарх написав у Facebook.

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Міністра культури Ткаченка архієпископ УПЦ МП завуальовано назвав «культурфюрером» і другом Кадирова.

«Мимоволі починаєш вірити різним пророцтвам, пов'язаним із закриттям Лаври. Початок «віджиму» – і відразу повінь у Києві; наказ «культурфюрера» – трагедія у Каховці. Що ж буде, якщо друг Кадирова зможе припинити молитву в Саду Богородиці (Лаврі – Ред.)», – написав ієрарх.

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У коментарях Іона додав, що нібито чиновники Мінкульту є союзниками окупантів у Кабміні.

Раніше повідомлялося, що ще одна парафія одіозного митрополита Поканича переходить в Українську церкву.

Також Свято Харлампіївська парафія села Сеньківка Бориспільського району на Київщині перейшла до Православної церкви України.

До слова, Православна церква України на Архиєрейському соборі в Києві 24 травня ухвалила перехід на новий Новоюліанський календар, який почне діяти уже з 1 вересня.