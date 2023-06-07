Вода сягнула дахів будинків: Олешки пішли під воду (фото, відео)

Вода піднялася на кілька метрів

Рівень води на затоплених територіях Херсонщини зростає

Станом на ранок 7 червня на Херсонщині значно піднявся рівень води на затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема, місто Олешки, підтоплення якого почалося близько 15 години 6 червня, наразі вже повністю затоплене, подекуди вода сягає дахів приватних будинків.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, затоплено мікрорайон Шуменський у західній частині Херсона.

Раніше міський голова Олешок Євген Рищук прогнозував, що половина міста може бути підтоплено.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

До слова, росіяни розраховували призупинити деокупацію захоплених територій підірвавши Каховську гідроелектростанцію. Але ворог отримав протилежний ефект.