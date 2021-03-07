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    Кількість вакцинованих від коронавірусу в Україні становить 17037 осіб

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    За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області - Кількість вакцинованих від коронавірусу в Україні становить 17037 осіб
    За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області

    За минулу добу вакцинували 1279 осіб

    В Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу, щеплення від Covid-19 отримали вже 17037 людей, найбільше – на Донеччині, найменше – на Закарпатті. За минулу добу, зокрема, щепили 1279 осіб.

    Про це повідомляє Telegram-канал «Коронавірус інфо».

    «Від початку кампанії щеплено 17037 осіб, з них отримали першу дозу – 17037 осіб», – йдеться у повідомленні.

    1279 осіб щеплено проти Covid-19 за добу 6 березня 2021 року в Україні.

    «За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (470 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (1940 щеплень), найменша – у Закарпатській області (314 щеплень)», – сказано у повідомленні.

    Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

    • Дніпропетровська область – 50 щеплень;
    • Донецька область – 470 щеплень;
    • Закарпатська область – 30 щеплень;
    • Запорізька область – 30 щеплень;
    • Київська область – 110 щеплень;
    • Кіровоградська область – 40 щеплень;
    • Луганська область – 120 щеплень;
    • Львівська область – 40 щеплень;
    • Миколаївська область – 9 щеплень;
    • Одеська область – 60 щеплень;
    • Рівненська область – 30 щеплень;
    • Тернопільська область – 140 щеплень;
    • Херсонська область – 20 щеплень;
    • Чернігівська область – 30 щеплень;
    • Черкаська область – 100 щеплень.
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    Нагадаємо, в Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу, щеплення від Covid-19 отримали вже 15758 людей, найбільше – на Донеччині, найменше – на Закарпатті. За минулу добу, зокрема, щепили 3277 осіб.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, коронавірусну хворобу виявили у 7167 людей. Також 2147 пацієнт одужав, а 103 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3956 людей. Було здійснено тестувань за добу – 46304 (зокрема методом ПЛР – 24868, методом ІФА – 3927, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17509).

    Теги: Міністерство охорони здоров'я щеплення вакцинація коронавірус
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