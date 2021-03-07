Кількість вакцинованих від коронавірусу в Україні становить 17037 осіб

За минулу добу вакцинували 1279 осіб

В Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу, щеплення від Covid-19 отримали вже 17037 людей, найбільше – на Донеччині, найменше – на Закарпатті. За минулу добу, зокрема, щепили 1279 осіб.

Про це повідомляє Telegram-канал «Коронавірус інфо».

«Від початку кампанії щеплено 17037 осіб, з них отримали першу дозу – 17037 осіб», – йдеться у повідомленні.

1279 осіб щеплено проти Covid-19 за добу 6 березня 2021 року в Україні.

«За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (470 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (1940 щеплень), найменша – у Закарпатській області (314 щеплень)», – сказано у повідомленні.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Дніпропетровська область – 50 щеплень;

Донецька область – 470 щеплень;

Закарпатська область – 30 щеплень;

Запорізька область – 30 щеплень;

Київська область – 110 щеплень;

Кіровоградська область – 40 щеплень;

Луганська область – 120 щеплень;

Львівська область – 40 щеплень;

Миколаївська область – 9 щеплень;

Одеська область – 60 щеплень;

Рівненська область – 30 щеплень;

Тернопільська область – 140 щеплень;

Херсонська область – 20 щеплень;

Чернігівська область – 30 щеплень;

Черкаська область – 100 щеплень.

Нагадаємо, в Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу, щеплення від Covid-19 отримали вже 15758 людей, найбільше – на Донеччині, найменше – на Закарпатті. За минулу добу, зокрема, щепили 3277 осіб.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, коронавірусну хворобу виявили у 7167 людей. Також 2147 пацієнт одужав, а 103 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3956 людей. Було здійснено тестувань за добу – 46304 (зокрема методом ПЛР – 24868, методом ІФА – 3927, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17509).