Понад вісім мільйонів щеплень щомісяця: Кабмін оновив план вакцинації

Згідно з документом, з вересня в Україні мають вводити понад вісім мільйонів доз вакцини щомісяця

Кабінет міністрів оновив Національний план вакцинації проти коронавірусу, який передбачає поступове нарощування темпів щеплень до кінця 2021 року. Про це йдеться у пояснювальній записці та додатку до розпорядження уряду від 28 липня.

Згідно з документом, з вересня в Україні мають вводити понад вісім мільйонів доз вакцини щомісяця.

Так, уряд планує вакцинувати більшість дорослого населення України до кінця 2021 року. У липні мінімальна кількість щеплень (потреба) визначена на рівні 5,3 мільйона доз. У серпні цей показник має зрости до шести мільйонів.

У вересні планують робити більш як 8,2 мільйона щеплень, а в жовтні, листопаді та грудні – по 8,5 мільйона.

Сьогодні президент України заявив, що до вересня інфраструктура вакцинації має бути готова до проведення 200-250 тисяч щеплень від коронавірусу на добу.

Нагадаємо, до кінця року Україна отримає понад 47 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу від різних виробників. В уряді наголошують, що цього має вистачити для повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році.

Раніше експерт пояснив, чому вакциновані люди хворіють на коронавірус.

Також відома інфекціоністка розповіла українцям, як себе поводити після вакцинації.

За 27 липня в Україні від коронавірусної хвороби вакцинували 143 328 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 264 715 людей, з них отримали одну дозу – 3 264 713 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 817 211 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 081 924 щеплення.