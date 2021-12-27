Коронавірус в Україні: за час пандемії померло майже 95 тис. людей
За добу госпіталізували понад тисячу осіб, 133 людини померли
В Україні за минулу добу, 26 грудня, підтвердили 1 864 випадків зараження коронавірусом, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Це число нижче, ніж днем раніше, щоправда, протестували і меншу кількість зразків.
Серед нових хворих на коронавірус – 138 дітей та 12 медичних працівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1053 особи;
- померли – 133 людини;
- одужали – 4527 осіб.
Учора в Україні зробили 25616 тестів на коронавірус:
- методом ПЛР – 8899;
- методом ІФА – 1881;
- експрес-тест на антиген – 14836.
Загалом, з початку пандемії коронавірусу в Україні захворіли 3 646 988 людей, одужали 3 432 739, а померли – 94 971 людина.
Нагадаємо, 25 грудня в Україні підтвердили 2,8 тисячі нових випадків корона вірусу, провівши при цьому 38 069 тестів.
А днем раніше було зафіксовано понад 5 тисяч нових випадків зараження, здійснено тестувань за добу – 63855.
Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я України не передбачають суттєвого зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію до кінця лютого 2022 року. Про це в інтерв'ю «Суспільному» заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.
Тим часом іспанці знову будуть носити маски на вулицях через штам «Омікрон».