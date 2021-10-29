Лікар Комаровський розповів, як його використав Зеленський

Після виборів президент пропонував Комаровському йти в депутати

Лікар та шоумен Євген Комаровський заявив, що президент Володимир Зеленський після виборів пропонував йому йти в депутати. Він також вважає, що глава держави використав його для власного піару. Про це Комаровський заявив в інтерв'ю УП, відповідаючи на запитання, які в нього зараз стосунки з президентом

«Я його (Зеленського, – ред.) регулярно бачу по телевізору. Після виборів він мені пропонував іти в депутати. Ось і все», – сказав президент.

Коментуючи те, що на президентських виборах 2019 року в одному з ефірів його представляли як члена команди Зеленського, але у результаті він жодної посади не отримав, Комаровський сказав, що тоді Зеленський його просто використав. Мовляв, його хотіли взяти в команду президента лише через його впізнаваність.

Він додав, що бачити його в своїх лавах хотіла «величезна кількість» інших політиків та політичних сил. Але всім їм потрібно було, щоб він «мовчки постояв поряд» – їх не цікавили погляди лікаря, важлива була лише його впізнаваність.

За словами Комаровського, Зеленський не став винятком, незважаючи на те, що у них «були дружні стосунки», і «використав (лікаря, – ред.) виключно для піару в тій ситуації».

Комаровський додав, що у тій програмі він сказав, що готовий бути радником президента – не президента Зеленського, а президента.

За його словами, він у владу не збирається, ще й тому, що він «не зрадить мови своїх батьків і мови, якою освідчувався в коханні» (російська мова – ред.).

Комаровський також додав, що не уявляє, що когось зі своїх друзів зробить начальником СБУ, тому що йому «буде соромно дивитися на себе в дзеркало».

Водночас, на запитання, що може спонукати його піти в політику, Комаровський відповів, що це може зробити «загроза особистій безпеці» його самого і членів його сім'ї.

Комаровський вважає, що «влада – це тягар, це неприйнятне для нормальної людини». Для нього самого «однозначно неприйнятне», оскільки він «не готовий перетворювати своє життя на боротьбу з мерзотниками».

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