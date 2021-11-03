«Слуга»-антивакцинатор готовий витрачати щомісяця кілька тисяч на ПЛР-тести

Нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук раніше казав про те, що коронавірусна інфекція «вигадана»

Нардеп вже підрахував, скільки грошей йому знадобиться на тести на коронавірус, щоб відвідувати Раду

Нардеп від партії «Слуга народу» Юрій Камельчук не збирається вакцинуватися від коронавірусу й заявив, що задля роботи у Верховній Раді готовий постійно робити ПЛР-тести. Народний обранець розповів в ефірі каналу «Україна 24», що для роботи у парламенті на тести на коронавірус упродовж місяця йому доведеться витрачати мінімум 3 тисячі гривень.

Нардеп сказав, що готовий платити за один ПЛР-тест і 500, і 800 грн.

«В основному, йдеться не тільки про вакцину (для допуску в парламент – ред.), ідеться про сертифікат – або що ви перехворіли, або що ви вакциновані, або що ви маєте ПЛР-тест. Так само як і поїздки за кордон – ПЛР-тест і все», – заявив політик.

За його словам, суму, необхідну на місяць на тести на коронавірус, легко підрахувати.

«Тут легко підрахувати: якщо, припустимо, ми будемо працювати через тиждень на пленарних засіданнях три тижні підряд, то мінімум два сертифікати на тиждень. Якщо ми говоримо, що вони коштуватимуть від 500 гривень, то це 500 множимо на два, – це тисяча, тисячу помножити на три – це 3 тисячі мінімум на місяць. А якщо я хочу на довше – то це буде 4 тисячі на місяць. А якщо сертифікат буде коштувати 800 гривень, значить, відповідно це буде дорожче. Я готовий заплатити цю ціну», – зазначив «слуга народу».

Раніше «Слуга» Камельчук відзначився скандальною заявою проти вакцинації.

Юрій Камельчук в ефірі телеканалу «Наш» повідомив, що не вірить в ефективність вакцин проти Covid-19, оскільки вважає цю хворобу «вигаданою».

Як відомо, нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук, який раніше робив заяви про те, що коронавірусна інфекція – «вигадана», виступив у ПАРЄ на тему Covid-паспортів та сертифікатів.

До слова, соцмережі збурені тим, як «слуга» Камельчук спілкувався з дружинами шахтарів.

Раніше нардеп Радуцький зазначив, що затяті антивакцинатори зі «Слуги народу» вірять у чипування та не визнають коронавірус.

Також російськомовна блогерка та депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька також взялася підігрівати антивакцинаторські настрої в українському суспільстві.

Читайте також: Нардепи ускладнили вхід до Ради для невакцинованих

Джерело: Уніан