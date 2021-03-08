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    Коронавірус атакує: у Збройних силах зафіксували 80 випадки коронавірусу

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    До закладів охорони здоров’я госпіталізовано 34 особи

    За минулу добу проти коронавірусу щеплено 420 військовослужбовців

    У Збройних Силах України зафіксовано 80 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19. Про це повідомляє пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.

    «Станом на 10:00 8 березня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1294 особи. Всього за час пандемії одужало 16 273 особи, летальних випадків 49», – йдеться в повідомленні.

    Повідомляється, що на ізоляції у тому числі самоізоляції перебуває 373 особи.

    «За минулу добу зареєстровано 80 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 34 особи», – зазначається в повідомленні.

    Окрім того, повідомляється, що від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 2796 осіб отримали 1 дозу вакцини.

    «З них 504 військові медики. За минулу добу щеплено проти Covid-19 420 осіб», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 7 березня, коронавірусну хворобу виявили у 5572 людей. Також 1734 пацієнти одужали, а 106 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 2136 людей.

    Було здійснено тестувань за добу – 23227 (зокрема методом ПЛР – 15115, методом ІФА – 2011, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6101).

    Теги: ЗСУ військові епідемія коронавірус
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