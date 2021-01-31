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    Здоров'я

    Коронавірус у Збройних силах: минулої доби виявили 17 хворих

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    <p>За час пандемії померло 43 військовослужбовці</p> - Коронавірус у Збройних силах: минулої доби виявили 17 хворих

    За час пандемії померло 43 військовослужбовці

    Всього за час пандемії одужало 14774 військовослужбовці

    У Збройних силах України за добу виявлено 17 нових випадків зараження коронавірусом.

    Про це повідомляє пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.

    «За минулу добу зареєстровано 17 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано чотири особи: Черкаський військовий госпіталь – два військовослужбовці, Житомирський та Запорізький військові госпіталі – по одному військовослужбовцю»,- йдеться в повідомленні.

    Станом на 31 січня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 749 осіб. Всього за час пандемії одужало 14774 особи, летальних випадків 43. На ізоляції (у тому числі на самоізоляції) перебуває 146 осіб.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1216278
    • Одужали
      1014658
    • Хворіють
      178938
    • Померли
      22682

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні медики виявили 3177 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 146 дітей та 86 медпрацівників.

    Вчора з коронавірусом було госпіталізовано 1960 осіб. Померло від ускладнень хвороби 79 пацієнтів. За офіційними даними МОЗ вчора одужало 4126 людей.

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    Теги: ЗСУ військові грип хвороби госпіталь коронавірус
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