У Києві за добу виявили 215 нових хворих на коронавірус
Найбільше нових випадків захворювання виявили у Дарницькому районі
Станом на 31 січня коронавірус у Києві виявили ще у 215 осіб. Загалом у столиці підтвердили 128389 випадків інфікування.
За добу померло 16 людей, за час пандемії коронавірус забрав життя 2365 киян.
Одужало за добу 707 людей, загалом – 68558 мешканців Києва.
Захворіли:
- 117 жінок віком від 19 до 83 років;
- 88 чоловіків віком від 18 до 86 років;
- 2 дівчинки 1 і 3 років та 8 хлопчиків від 4 місяців до 17 років.
До лікарень міста госпіталізували 26 пацієнтів.
Найбільше нових випадків захворювання виявили у Дніпровському, Дарницькому та Святошинському районах Києва.
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Всього1216278
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Одужали1014658
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Хворіють178938
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Померли22682
Нагадаємо, за минулу добу в Україні медики виявили 3177 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 146 дітей та 86 медпрацівників.
Вчора з коронавірусом було госпіталізовано 1960 осіб. Померло від ускладнень хвороби 79 пацієнтів. За офіційними даними МОЗ вчора одужало 4126 людей.