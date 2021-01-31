У Києві за добу виявили 215 нових хворих на коронавірус

За весь час пандемії у столиці підтвердили 128389 випадків інфікування Covid-19

Найбільше нових випадків захворювання виявили у Дарницькому районі

Станом на 31 січня коронавірус у Києві виявили ще у 215 осіб. Загалом у столиці підтвердили 128389 випадків інфікування.

За добу померло 16 людей, за час пандемії коронавірус забрав життя 2365 киян.

Одужало за добу 707 людей, загалом – 68558 мешканців Києва.

Захворіли:

117 жінок віком від 19 до 83 років;

88 чоловіків віком від 18 до 86 років;

2 дівчинки 1 і 3 років та 8 хлопчиків від 4 місяців до 17 років.

До лікарень міста госпіталізували 26 пацієнтів.

Найбільше нових випадків захворювання виявили у Дніпровському, Дарницькому та Святошинському районах Києва.

Коронавірус в Україні

Всього 1216278

Одужали 1014658

Хворіють 178938

Померли 22682

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Нагадаємо, за минулу добу в Україні медики виявили 3177 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 146 дітей та 86 медпрацівників.

Вчора з коронавірусом було госпіталізовано 1960 осіб. Померло від ускладнень хвороби 79 пацієнтів. За офіційними даними МОЗ вчора одужало 4126 людей.

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