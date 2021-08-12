Спецперепустки під час локдауну. Влада відповіла на найпоширеніші запитання киян

Столична влада надала додаткові роз’яснення, щоб запобігти поширенню фейків щодо спецперепусток у транспорт

У Києві 10 серпня запрацювала в тестовому режимі електронна система подачі заявок, за якою можна отримати спеціальні перепустки для проїзду в громадському транспорті на випадок посилення карантинних обмежень. Під час реєстрації у керівників та фізичних осіб-підприємців виникло чимало запитань. На найпоширеніші з них відповів на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Київської міської держадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

«Жорстких карантинних обмежень у столиці немає, але ми готуємось заздалегідь. Тема турбує всіх, тож викликала чимало запитань. Аби запобігти поширенню фейків, надаю додаткові роз’яснення», – сказав Кулеба.

Чи потрібно купувати додаткові картки?

Ні. Працюватимуть раніше придбані транспортні картки: старого (Kyiv Smart Card) та нового (Київ Цифровий) – зразка або картка киянина. Але активними на час локдауну будуть лише ті, власникам яких надано дозвіл.

Куди подавати заявки керівникам підприємств?

Детальний механізм реєстрації та подачі заявок на отримання перепусток для працівників на проїзд у громадському транспорті на випадок суворого карантину описаний за посиланням: https://bit.ly/3fWXSXE.

Як зрозуміти, що працівник отримав дозвіл на проїзд?

При оформленні заявки на отримання дозволів керівник подає списки працівників із зазначенням номерів їхніх транспортних карток. У разі позитивного рішення керівник отримає відповідний лист, а транспортна картка працівника під час локдауну автоматично активується.

Працівник зможе скористатись громадським транспортом як зазвичай, сплативши за проїзд карткою. Усі інші транспортні картки (без дозволів) у період суворих обмежень діяти не будуть.

Що робити, якщо потрібно їхати, а ви не є працівником підприємства критичної сфери?

Станом на сьогодні тестується електронна система для подачі заявок саме для керівників підприємств та ФОПів, які забезпечують життєдіяльність міста. Столиця без них просто не зможе функціонувати. Важливо: для підприємств як комунальної, так і приватної власності.

Після тестування і виправлення всіх недоліків нової для міста е-системи у планах є розробка механізму для отримання разових дозволів для фізичних осіб за критичною потребою.

Що робити, якщо ви не можете зареєструватись у системі?

Cистема https://qpass.kyivcity.gov.ua працює в тестовому режимі. Реєстрація триває активно, і вже сотні столичних підприємств подали заявки.

Якщо виникли складнощі з реєстрацією, потрібно написати розробникам на електронну адресу:[email protected]

До якої дати потрібно подати заявку?

Такого терміну не існує. Місто готується до третьої хвилі пандемії, тож заявки збираються заздалегідь, аби мати можливість їх всі розглянути, і в разі необхідності запустити без авралу. Заявки можна подати як зараз, так і під час імовірного суворого карантину.

Як відомо, Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу.

Під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планують знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.

З 10 серпня запрацювала в тестовому режимі електронна система подачі заявок, за якою можна буде отримати спеціальні перепустки для проїзду в громадському транспорті на випадок посилення карантинних обмежень.

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