В Україні ще не виявили штам коронавірусу «Йота»

Штам коронавірусу «Йота» в Україні ще не зафіксували

Для виявлення штаму коронавірусу «Йота» Україна відправляє зразки в референс-лабораторії в ЄС

В Україні ще не виявили жодного випадку зараження штамом коронавірусу «Йота». Вперше він виник у США. Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, пише 24 Канал.

За його словами, станом на 12 серпня в Україні не зареєстрована циркуляція варіанту коронавірусу Йота.

Для виявлення цього штаму вірусу Україна відправляє зразки в референс-лабораторії в ЄС. Згідно з результатами тестування, «Йоту» ще не зафіксували на території України.

«На штам «Йота» ще не існує тест-систем, його можна виявити тільки шляхом секвенування», – уточнив Кузін.

Він також додав, що Україна використовує тест-системи, які країні надала ВООЗ, Вони здатні визначати 6 основних типових мутацій коронавірусу – це штами Альфа, Эта, Бета, Гамма, Дельта, Каппа.

Нагадаємо, в США виявили новий небезпечний штам коронавірусу з високою летальністю. Повідомлялося, що штам, названий «Йота», має летальність до 82%.

Тим часом українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19. Вже за тиждень-два за прогнозами науковців, в Україні щодня буде фіксуватися не менш 1300 нових хворих.

Зазначимо, що за минулу добу в Україні діагностовано коронавірус у 1122 осіб. Днем раніше було виявлено менше 800 нових ковід-хворих.

До слова, вчені виявили у пацієнтів з довгостроковими порушеннями пам'яті, які виникають після коронавірусної інфекції, збої в життєдіяльності деяких типів Т-клітин, що грають важливу роль в придбаному імунній відповіді.

Також зазначимо, що китайська вакцина CoronaVac показала понад 83% ефективності.

На думку головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, Європа затягує з реєстрацією антиковідного препарату CoronaVac від китайського виробника Sinovac через негативне ставлення до виробника.

У Моршині, де дві третини населення щепили вакциною CoronaVac, другий місяць поспіль не зафіксовано жодного хворого на коронавірус.