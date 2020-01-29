Від грипу в цьому епідсезоні померли 13 українців



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Більшість летальних випадків було зареєстровано серед осіб, у яких були хронічні захворювання

Лікар-епідеміолог Центру громадського здоров'я України Оксана Кошалко заявила, що в Україні від грипу та ГРВІ померли 13 людей. Про це вона повідомила під час брифінгу 29 січня.

За її словами, більшість летальних випадків було зареєстровано серед осіб, у яких були хронічні захворювання.

«У нас зареєстровано, станом на сьогодні, 13 лабораторно підтверджених летальних випадків, в тому числі 1 дитина у віці до 4 років. Більшість летальних випадків зареєстровано серед осіб, що мали хронічні захворювання, що є ускладнює фактором при перебігу захворювання. Також вони не були вакциновані», - заявила лікар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна перейшла епідеміологічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ на 1,4%. При цьому Оксана Кошалко додала, що в цілому по Україні є частина регіонів, які знаходяться ще на передепідемічних рівнях.

Крім того, у Дніпрі від ускладнень внаслідок захворювання на грип померла дворічна дитина. За даними обласного лабораторного центру, причиною смерті дитини став вірус грипу А.

Також відзавтра усі школи Маріуполя закривають на карантин.

Раніше повідомлялося, школи восьми українських областей закрили на карантин через спалах захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). В Донецькій області закрили 59 шкіл, ще 9 частково призупинили роботу. У Волинській області 7 шкіл призупинили навчання, у Сумській - 15, у Вінницькій - 13, у Рівненській - 39. Повністю закривають школи у Сєвєродонецьку Луганської області (відновлять роботу через тиждень), Житомирі (карантин триватиме до 5 лютого), Одесі (відкриються через два тижні) і Бердянську Запорізької області. В самому Запоріжжі закриваються 27 шкіл.

До слова, як повідомили в МОЗ, жоден із чотирьох випадків підозри на китайський коронавірус в Україні не підтвердився.

Також нагадаємо, що лікарі будуть тримати зв'язок із громадянами, які починаючи з 1 січня прибули до України з Китаю.