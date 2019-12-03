Лікарі назвали найнебезпечніший засіб гігієни



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Також використання ватних паличок може призвести до пошкодження барабанних перетинок

Застосування вушних паличок дратує сірчані залози і сприяє збільшенню вироблення сірки, що може призвести до утворення сірчаних пробок - медики

Лікарі вважають, що найнебезпечнішим засобом гігієни є ватні палички.

Саме тому медики радять не користуватися паличками дорослим і не чистити ними вуха дітям, бо можна пошкодити барабанні перетинки.

За словами фахівця, часте застосування вушних паличок дратує сірчані залози і сприяє збільшенню вироблення сірки, що може призвести до утворення сірчаних пробок.

Як правило, сірка накопичується біля зовнішнього слухового проходу, проте використання ватних паличок проштовхує її ще глибше, що також може сприяти утворенню сірчаних пробок.

Замість ватних паличок, фахівці радять користуватися простим мізинцем, а самі палички застосовувати виключно в косметичних цілях.