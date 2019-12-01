Науковці представили формулу для підрахунку віку собак



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Собаки швидше дорослішають в перші роки свого життя і повільніше — після чотирьох років, - вчені

Для обчислення «людських» років у собаки треба взяти натуральний логарифм (позначається як ln) від віку собаки, помножити на 16 і додати 31, - науковці

Дослідники створили формулу для перерахунку «собачих років» на людські.

Про це повідомляє Science Alert із посиланням на науковий журнал bioRxiv.

Нова формула базується на змінах ДНК з часом.

Так, для обчислення «людських» років у собаки треба взяти натуральний логарифм (позначається як ln) від віку собаки, помножити на 16 і додати 31.

Метод команди базується на епігенетичному механізмі, що називається метилюванням. З віком як у людей, так і в домашніх собак до молекул ДНК додаються метильні групи, які можуть змінювати активність сегмента ДНК, не змінюючи її саму. Це, очевидно, має свою функцію, але одним із наслідків є те, що метилювання ДНК можна використовувати для вимірювання віку людей. Це називається епігенетичним годинником.

У дослідження проаналізували ДНК 320 людей, 104 лабрадорів та 133 мишей.

Подібність була найбільшою при порівнянні молодих собак з молодими людьми, а літніх собак із людьми похилого віку.

З дослідження також випливає, що собаки швидше дорослішають в перші роки свого життя і повільніше — після чотирьох років.

Як зазначається, формула справді добре відображає деякі важливі етапи. Було виявлено, що сім тижнів у собак відповідали дев'яти місяцям у людини — часу, коли у цуценят та немовлят прорізуються зуби. Середній термін життя двох видів також збігався — 12 років для лабрадорів та 70 років для людини.

Водночас не всі віхи життя добре збігаються. Наприклад, собаки переживають статеву зрілість і досягають статевої зрілості швидше, ніж люди, тому період між підлітковим та середнім віком не збігається — п'ятирічний лабрадор за формулою дорівнює 56-річній людині.

Окрім цього, собаки різних порід відрізняються між собою. Тож, напевно, ідеальному математичну формулу переведення собачих років у людські створити неможливо. Але, як наголошується, формула, заснована на епігенетичному годиннику, значно корисніша, ніж просто множення на сім.

Як повідомлялося, вчені підрахували, наскільки собаки продовжують життя своїх господарів.