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    У світі

    Науковці представили формулу для підрахунку віку собак

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    Собаки швидше дорослішають в перші роки свого життя і повільніше &mdash; після чотирьох років, - вчені - Науковці представили формулу для підрахунку віку собак
    Собаки швидше дорослішають в перші роки свого життя і повільніше — після чотирьох років, - вчені

    Для обчислення «людських» років у собаки треба взяти натуральний логарифм (позначається як ln) від віку собаки, помножити на 16 і додати 31, - науковці

    Дослідники створили формулу для перерахунку «собачих років» на людські.

    Про це повідомляє Science Alert із посиланням на науковий журнал bioRxiv.

    Нова формула базується на змінах ДНК з часом.

    Так, для обчислення «людських» років у собаки треба взяти натуральний логарифм (позначається як ln) від віку собаки, помножити на 16 і додати 31.

    Метод команди базується на епігенетичному механізмі, що називається метилюванням. З віком як у людей, так і в домашніх собак до молекул ДНК додаються метильні групи, які можуть змінювати активність сегмента ДНК, не змінюючи її саму. Це, очевидно, має свою функцію, але одним із наслідків є те, що метилювання ДНК можна використовувати для вимірювання віку людей. Це називається епігенетичним годинником.

    У дослідження проаналізували ДНК 320 людей, 104 лабрадорів та 133 мишей.

    Подібність була найбільшою при порівнянні молодих собак з молодими людьми, а літніх собак із людьми похилого віку.

    З дослідження також випливає, що собаки швидше дорослішають в перші роки свого життя і повільніше — після чотирьох років.

    Як зазначається, формула справді добре відображає деякі важливі етапи. Було виявлено, що сім тижнів у собак відповідали дев'яти місяцям у людини — часу, коли у цуценят та немовлят прорізуються зуби. Середній термін життя двох видів також збігався — 12 років для лабрадорів та 70 років для людини.

    Водночас не всі віхи життя добре збігаються. Наприклад, собаки переживають статеву зрілість і досягають статевої зрілості швидше, ніж люди, тому період між підлітковим та середнім віком не збігається — п'ятирічний лабрадор за формулою дорівнює 56-річній людині.

    Окрім цього, собаки різних порід відрізняються між собою. Тож, напевно, ідеальному математичну формулу переведення собачих років у людські створити неможливо. Але, як наголошується, формула, заснована на епігенетичному годиннику, значно корисніша, ніж просто множення на сім.

    Як повідомлялося, вчені підрахували, наскільки собаки продовжують життя своїх господарів.

    здоров'я тварини ДНК
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