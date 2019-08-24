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    Здоров'я

    Лікарі назвали продукти, на яких не можна заощаджувати

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    Лікарі назвали продукти, на яких не можна заощаджувати

    Вживання риби і м’яса надзвичайно важливо для організму

    Лікарі вважають, що від двох продуктів не можна відмовлятися заради економії, навіть з обмеженими засобами. Тільки в м’ясі і рибі присутні незамінні амінокислоти.

    Про це повідомляє Ukrhealth.

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    Вживання риби і м’яса надзвичайно важливо для організму. Ці продукти містять незамінні амінокислоти і багато білка. Недостатнє вживання позначається на функції всіх систем організму. Їсти незамінні продукти необхідно не менше двох разів на тиждень. Лікарі звернули увагу на те, що необов’язково витрачати більшу частину коштів на корисну їжу. Для економії бюджету краще відмовитися від ковбас і напівфабрикатів.

    Зауважимо, що риба містить багато омега-3 жирних кислот. Ці полінасичені жири є найважливішим компонентом для здоров’я. Вони зменшують запальні процеси в усьому тілі, а також стабілізують артеріальний тиск, знижують згортання крові, допомагають при серцево-судинних захворюваннях.

    Як повідомлялося, щоб зацікавити дітей наукою, у США вдаються до нестандартних методів.

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