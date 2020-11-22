Фахівці вважають, що першими симптомами раку даної частини тіла можуть бути червоні і білі плями, а також шишки на язиці

Лікарі розповіли про перші ознаки раку порожнини рота.

Британський фонд здоров'я порожнини рота опублікував поради для запобігання розвитку захворювання на своєму офіційному сайті.

Фахівці вважають, що першими симптомами раку даної частини тіла можуть бути червоні і білі плями, а також шишки на язиці, внутрішній стороні щік і губах.

Крім цього, варто уважно стежити за припухлостями на небі і пухлинами на голові і шиї.

Експерти радять щодня перевіряти себе на рак ротової порожнини і при перших симптомах звертатися до стоматолога або терапевта.

До слова, у Канаді інженери університетів Макмастера і Брока створили пристрій для виявлення раку, який працює на зразок моніторів, які використовують діабетики для визначення рівня цукру в крові.