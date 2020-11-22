  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Лікарі розповіли про перші ознаки раку порожнини рота

    • Розсилка
    Лікарі розповіли про перші ознаки раку порожнини рота

    Фахівці вважають, що першими симптомами раку даної частини тіла можуть бути червоні і білі плями, а також шишки на язиці

    Лікарі розповіли про перші ознаки раку порожнини рота.

    Британський фонд здоров'я порожнини рота опублікував поради для запобігання розвитку захворювання на своєму офіційному сайті.

    Фахівці вважають, що першими симптомами раку даної частини тіла можуть бути червоні і білі плями, а також шишки на язиці, внутрішній стороні щік і губах.

    Крім цього, варто уважно стежити за припухлостями на небі і пухлинами на голові і шиї.

    Експерти радять щодня перевіряти себе на рак ротової порожнини і при перших симптомах звертатися до стоматолога або терапевта.

    До слова, у Канаді інженери університетів Макмастера і Брока створили пристрій для виявлення раку, який працює на зразок моніторів, які використовують діабетики для визначення рівня цукру в крові.

    Теги: рак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies