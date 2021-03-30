Лікарні «Укрзалізниці» не приймають Covid-пацієнтів: Ляшко заявив про тотальну перевірку

З понеділка у лікарнях «Укрзалізниці» працює аудит Національної служби здоров'я України з перевірки використання коштів

Лікарням «Укрзалізниці» виділили на лікування хворих з коронавірусом 60 млн грн, проте ті відмовляються приймати таких пацієнтів

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив про тотальні перевірки відомчих лікарень «Укрзалізниці» через відмову їхнього керівництва приймати на лікування хворих з коронавірусною інфекцією.

Про це заступник міністра охорони здоров'я заявив в ефірі програми «Свобода слова» на каналі ICTV.

За його словами, лікарням «Укрзалізниці» виділили на лікування хворих з коронавірусом 60 млн грн, проте ті відмовляються приймати таких пацієнтів.

«З понеділка в цих лікарнях працює аудит Національної служби здоров'я України з перевірки використання коштів», – повідомив Ляшко.

Він уточнив, що всього Національна служба здоров'я України планує перевірити дев'ять відомчих лікарень.

«Зараз питання до власників – де ці гроші і чому вони не можуть прийняти пацієнтів», – розповів Ляшко.

Раніше повідомлялося, що за 60 млн грн вiд Нацслужби здоров'я лiкарнi «Укрзалізниці» так i не забезпечили киснем.

Нагадаємо, що після неодноразових звернень столичного Департаменту охорони здоров’я до міністерства та уряду три Київські клінічні лікарні на залізничному транспорті АТ «Укрзалізниця» у жовтні минулого року були визначені для прийому пацієнтів із ковідом. Це понад 350 ліжкомісць.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов нещодавно заявляв, що «Укрзалізниця» повинна виконати свої зобов'язання щодо прийому хворих із Covid-19.