Львівська влада: Місця обсервації у нас є, але там людей немає



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Медики Львівщини проходили обсервацію у Патріаршому домі УГКЦ

Директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА переконує, що потреби в обсервації нині вже нема

Директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис в інтерв’ю «Главкому» сказав, що на Львівщині є визначені місця для обсервації, але там людей немає.

Посадовець також пояснив, чому на Львівщині наразі не можна пом’якшувати карантин: «Є постанова Кабміну №392. Там є показники: інцидентість (загальна кількість нових випадків Covid-19 за останні сім днів), відсоток заповнення ліжок і кількість проведення тестування на 100 тисяч населення. У нас два показники у межах норми. Заповнення ліжок – менше 50%, кількість проведення тестувань на 100 тисяч: треба показник 12, у нас він майже удвічі вищий. Натомість інцидентність у нас є вищою за норму, що не дозволяє пом’якшувати карантин».

Олег Чемерис зазначив, що з початку епідемії були поодинокі випадки, коли медики звільнились з лікарень на Львівщині. За його словами, це більше стосувалися молодшого і середнього медичного персоналу.

Нагадаємо, 15 червня на Львівщині підтверджено 2933 випадки інфікування коронавірусом, з них 96 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 668 ПЛР-тестів (з них 451 — зроблено у Львові), з яких 136 — позитивні (з них — 86 це мешканці Львова).

Коронавірус в Україні

Всього 31810

Хворіють 16656

Одужали 14253

Померли 901

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Станом на ранок 15 червня в Україні зафіксовано 656 нових випадків коронавірусу, це на вісім випадків більше, ніж учора (648). Одужали – 171 (вчора 106), померли – 12 (вчора дев'ять). Загалом одужали 14 253 особи, летальних випадків – 901.

Зазначимо, останні дні в країні погіршилась епідеміологічна ситуація. Зокрема, з 11 червня кількість заражених почала різко зростати - за добу було 689 випадків.