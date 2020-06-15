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    Здоров'я

    Львівська влада: Місця обсервації у нас є, але там людей немає

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    <p>Медики Львівщини проходили обсервацію у Патріаршому домі УГКЦ</p> - Львівська влада: Місця обсервації у нас є, але там людей немає

    Медики Львівщини проходили обсервацію у Патріаршому домі УГКЦ

    Директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА переконує, що потреби в обсервації нині вже нема

    Директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис в  інтерв’ю «Главкому» сказав, що на Львівщині є визначені місця для обсервації, але там людей немає.

    Посадовець також пояснив, чому на Львівщині наразі не можна пом’якшувати карантин:  «Є постанова Кабміну №392. Там є показники: інцидентість (загальна кількість нових випадків Covid-19 за останні сім днів), відсоток заповнення ліжок і кількість проведення тестування на 100 тисяч населення. У нас два показники у межах норми. Заповнення ліжок – менше 50%, кількість проведення тестувань на 100 тисяч: треба показник 12, у нас він майже удвічі вищий. Натомість інцидентність у нас є вищою за норму, що не дозволяє пом’якшувати карантин».

    Олег Чемерис зазначив, що з початку епідемії були поодинокі випадки, коли медики звільнились з лікарень на Львівщині.  За його словами, це більше стосувалися молодшого і середнього медичного персоналу.

    Нагадаємо, 15 червня на Львівщині підтверджено 2933 випадки інфікування коронавірусом, з них 96 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 668 ПЛР-тестів (з них 451 — зроблено у Львові), з яких 136 — позитивні (з них — 86 це мешканці Львова).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      31810
    • Хворіють
      16656
    • Одужали
      14253
    • Померли
      901

    Станом на ранок 15 червня в Україні зафіксовано 656 нових випадків коронавірусу, це на вісім випадків більше, ніж учора (648). Одужали – 171 (вчора 106), померли – 12 (вчора дев'ять). Загалом одужали 14 253 особи, летальних випадків – 901.

    Зазначимо, останні дні в країні погіршилась епідеміологічна ситуація. Зокрема, з 11 червня кількість заражених почала різко зростати - за добу було 689 випадків.

     

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    здоров'я Львівщина медицина карантин коронавірус
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