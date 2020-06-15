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    Здоров'я

    Головний медик Львівщини пояснив, чому так багато лікарів хворіють на коронавірус

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    <p>На Львівщині &nbsp;на Covid-19&nbsp; захворіли 499 медиків</p> - Головний медик Львівщини пояснив, чому так багато лікарів хворіють на коронавірус

    На Львівщині  на Covid-19  захворіли 499 медиків

    «Захворюваність є у тих лікарнях, у яких збільшилася кількість первинних звернень», - Олег Чемерис

    Директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис в  інтерв’ю «Главкому» розповів, що на Львівщині  захворіли на Covid-19  499 медичних працівників.

    «Найбільше захворіли медики Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, Львівської обласної клінічної лікарні і Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги. Тобто це люди, які надають ургентну допомогу. У медиків, які працюють у лікарнях, що надають допомогу хворим на Covid-19, відсоток інфікування мінімальний, мова про поодинокі випадки», – сказав Орест Чемерис.

    За словами посадовця, захворюваність є у тих лікарнях, у яких збільшилася кількість первинних звернень. «Оскільки деякі багатопрофільні лікарні перепрофільовані під Covid-19, відповідно, концентрація людей, які звертаються, скажімо, з болями у животі, з апендицитом до ургентної лікарні збільшується. Є більший потік пацієнтів, більше контактних осіб. Бувають випадки, коли пацієнта доставляють у важкому стані, медик змушений, рятуючи життя, бігти в операційну, десь об’єктивно не дбає про свою безпеку заради того, щоби надати невідкладну медичну допомогу», – розповів Чемерис.

    За його словами,  в моменти інтенсивної роботи, –  коли привезли хворого у важкому стані і йому потрібно невідкладно надати допомогу, аби врятувати життя, – медик, можливо, не дотримується (правил безпеки), але це ж несвідомо. «Можливо, на початку (епідемії), коли був чіткий розподіл лікарень, були думки, що хворі з коронавірусом мали бути тільки в одних лікарнях і не були в інших. Але відтоді коли вірус став поширюватися, інфікування стало можливим всюди», – зазначив посадовець.

    Нагадаємо, 15 червня на Львівщині підтверджено 2933 випадки інфікування коронавірусом, з них 96 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 668 ПЛР-тестів (з них 451 — зроблено у Львові), з яких 136 — позитивні (з них — 86 це мешканці Львова).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      31810
    • Хворіють
      16656
    • Одужали
      14253
    • Померли
      901

    Станом на ранок 15 червня в Україні зафіксовано 656 нових випадків коронавірусу, це на вісім випадків більше, ніж учора (648). Одужали – 171 (вчора 106), померли – 12 (вчора дев'ять). Загалом одужали 14 253 особи, летальних випадків – 901.

    Зазначимо, останні дні в країні погіршилась епідеміологічна ситуація. Зокрема, з 11 червня кількість заражених почала різко зростати - за добу було 689 випадків.

     

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    здоров'я Львівщина медицина коронавірус
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