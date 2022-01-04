Ляшко призначив головних санлікарів 12 областей

Перший робочий день у новому році Віктор Ляшко розпочався із вручення контрактів новопризначеним керівникам обласних центрів контролю та профілактики хвороб

Як зауважив Ляшко, призначення керівників є черговим кроком у перезавантаженні системи протиепідемічного захисту України

У низці регіонів України призначено керівників центрів контролю та профілактики хвороб. Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив у Facebook.

«Перший робочий день у новому році розпочався із вручення контрактів новопризначеним керівникам обласних центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Сьогодні 12 регіонів, а саме Київська, Вінницька, Луганська, Харківська, Хмельницька, Івано-Франківська, Волинська, Чернівецька, Рівненська, Кіровоградська та Тернопільська області отримали в одній особі керівників центрів та головних державних санітарних лікарів областей», – написав він.

Як зауважив Ляшко, призначення керівників центрів контролю та профілактики хвороб є черговим кроком у перезавантаженні системи протиепідемічного захисту України.

Створення нової мережі центрів контролю та профілактики хвороб міністр назвав рішенням, яке дозволить поєднати сильні сторони централізованих та децентролізованих систем забезпечення контролю над хворобами та епідемічного благополуччя населення.

«Через модель функціонування мережі таких центрів у кожній області ми матимемо можливість забезпечити пильний моніторинг за показниками здоров’я населення, оцінювати ризики та давати цінні вказівки і рекомендації органам місцевого самоврядування та суб’єктам господарювання без постійного втручання в їх автономну діяльність», – пояснив Ляшко.

фото: viktor.liashko / Facebook

За його словами, також з'являться достатні повноваження та здатність оперативно реагувати на будь-які виклики у сфері громадського здоров’я.

«Це працівники центрів вже демонструють у період пандемії COVID-19. Від новопризначених керівників очікую активної роботи в напрямку захисту населення від інфекційних та неінфекційних хвороб, епідеміологічного нагляду, а також активної профорієнтаційної роботи серед студентів медичних вузів», – наголосив очільник МОЗ.

За словами Ляшка, завдяки цьому новостворені центри знову матимуть можливості для розвитку, технічного удосконалення та повернуть престиж професії і довіру громадян.