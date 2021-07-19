Ляшко прокоментував стан медичного страхування в Україні

Програма медичних гарантій має забезпечувати оплату більшості лікування та діагностики українців із держбюджету

Наразі в Україні є державне солідарне медичне страхування та добровільне. Однак державна Програма медичних гарантій працює не так, як планувалось. Таку думку висловив очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він пояснив, що коли ми платимо податки – з них формується фонд. Це і є Програма медичних гарантій. Вона передається Національній службі здоров'я України. Та натомість оплачує лікарні в разі, якщо ми звернемося за медичною допомогою.

Відмічається, що Програма медичних гарантій має забезпечувати оплату більшості лікування та діагностики українців із держбюджету. Проте часто пацієнти скаржаться, що в реальності вона не працює і з них усе одно вимагають гроші за проведення операцій чи обстеження.

Крім цього, як наголосив глава МОЗу, є медичне страхування, коли люди самі звертаються за допомогою та купують страховку. Тоді вже в певних закладах уже страхова компанія, а не держава, оплачує їм медичні послуги.

«Розуміємо, що наша Програма медичних гарантій десь дає збій і треба щось робити: або звузити пакет, або розширити бюджетне фінансування, або опрацювати інші механізми», – зазначив Ляшко.

Він додав, що про ці проблеми відомо. Ба більше, вже відомі шляхи їхнього вирішення.

Медичним страхуванням передбачається компенсація витрат на ліки та надання медичної допомоги в разі проблем зі здоров'ям, які відповідають страховому випадку.

Це робиться коштом страхових резервів і, як правило, за наявності договору зі страховою медичною організацією. Водночас людина повинна сплачувати внески до відповідних фондів.

Джерело: molbuk.ua