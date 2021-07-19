У Польщі відкриють поліклініку для українців

Медичний заклад має розпочати роботу ще цього літа

У польському місті Рибнік у південно-західній частині країни з’явиться поліклініка для українців з лікарями з України. Це буде перший такий заклад у всій Польщі. Про це повідомляє Dziennik Zachodni.

Поліклініка має запрацювати саме в Рибніку, оскільки вважається, що саме тут проживає близько 10% мігрантів з України від населення міста.

Поліклініку хочуть відкрити двоє приватних інвесторів з центральної Польщі, яких всіляко підтримує локальна благодійна організація Stowarzyszenie 17-tka.

За їхнім задумом, такий заклад мав би суттєво полегшити доступ українських мігрантів до медичних послуг.

Працюватимуть тут переважно теж лікарі з України. Багато з них переїхали до Польщі на заробітки, але не змогли влаштуватися на роботу за спеціальністю і працювали в інших галузях. Така поліклініка дозволила б їм повернутися до роботи за фахом і обслуговувати своїх співвітчизників.

Крім того, відпало б питання мовного бар'єра для заробітчан з України - вони змогли б чітко і зрозуміло описати свою проблему рідною для себе і медичного персоналу мовою.

Однак послугами поліклініки зможуть користуватися не лише українці, а й польські жителі міста Рибнік. Заклад прийматиме пацієнтів за контрактом з Національним фондом здоров’я, тому його послуги будуть безкоштовними для всіх, хто офіційно працевлаштований і щомісяця платить податки до фонду.

Поки що в поліклініці прийматимуть сімейні лікарі, педіатри, гінекологи та медсестри. У майбутньому список спеціалістів планують розширити й залучити до роботи лікарів більш вузького профілю.