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    Ляшко спрогнозував, коли регіони виходитимуть із «червоної» зони

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    Станом на 16 листопада до &laquo;червоної&raquo; зони карантинних обмежень віднесено 18 регіонів - Ляшко спрогнозував, коли регіони виходитимуть із «червоної» зони

    Станом на 16 листопада до «червоної» зони карантинних обмежень віднесено 18 регіонів

    фото: kyivcity.gov.ua

    В Україні є низка областей, у яких знизився відсоток захворюваності, виписки почали стабільно переважати над госпіталізаціями

    Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прогнозує, що з наступного тижня регіони України виходитимуть із «червоної» зони. Про це Ляшко розповів на онлайн-брифінгу 16 листопада.

    «Початку виходу регіонів із «червоного» рівня епіднебезпеки прогнозовано можна очікувати з наступного тижня. Є низка областей, у яких знизився відсоток захворюваності, виписки почали стабільно переважати над госпіталізаціями. Також знизився й відсоток зайнятих ліжок із киснем», – сказав міністр.

    Станом на 16 листопада до «червоної» зони карантинних обмежень віднесено 18 регіонів, а з 18 листопада «червоною» стане ще й Вінниччина.

    Ляшко зазначив, що з часу переходу до «червоної» зони першої області – Херсонської – минуло 30 днів.

    «Це фактично такий же час, як у минулій хвилі, тобто вчасно запроваджені карантинні обмеження дозволили нам іти середньостатистичними темпами», – додав міністр охорони здоров'я.

    Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що смертність від коронавірусу може зростати й після стабілізації ситуації з новими випадками заражень.

    До слова, напередодні президент Зеленський розповів «декілька хороших новин». Так, президент заявив, що в Україні на 13% знизився рівень госпіталізацій від Сovid-19. Також він запевнив, що держава продовжує підтримувати бізнес та пообіцяв одну тисячу гривень кожному українцю, який отримав дві дози Covid-щеплення.

    Крім того, МОЗ заявив про проходження піку захворюваності на Covid-19.

    Також головний санітарний лікар назвав імовірні строки наступної хвилі Covid-19.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна карантин коронавірус Віктор Ляшко
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    Ляшко спрогнозував, коли регіони виходитимуть із «червоної» зони