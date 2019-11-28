Магнітні бурі у грудні 2019: календар небезпечних дат



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За даними науковців, така буря може призвести до появи головного болю та погіршення роботи серцево-судинної системи й загального самопочуття

Найпотужніша та найтриваліша буря очікується 29 грудня і триватиме вона кілька днів

Останній місяць цього року відзначиться кількома магнітними бурями.

Про це свідчать дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.



Найпотужніша та найтриваліша буря очікується 29 грудня і триватиме вона кілька днів. За даними науковців, така буря може призвести до появи головного болю та погіршення роботи серцево-судинної системи й загального самопочуття.

Окрім цього, потужні магнітні коливання прогнозують 3 грудня й у період перед 29 грудня. Вони можуть суттєво погіршити самопочуття, тому фахівці рекомендують стежити за своїм станом здоров'я: регулярно міряти артеріальний тиск, не виходити з дому без зайвої необхідності, а також налягти на легку їжу, що не перенасичуватиме організм.

Пам'ятайте, що у час активних магнітних бур потрібно уважно ставитися до стану здоров'я, захищати організм від сонячного впливу та робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб. Медики також радять зменшити кількість нездорової їжі та спиртного. Натомість, можуть покращити самопочуття легкі фізичні навантаження.

Як магнітні бурі впливають на людину:

Загострення хронічних хвороб – як фізичних, так і психічних.

Різкі перепади настрою.

Зменшення продуктивності та життєвого тонусу, загальна слабкість.

Підвищення артеріального тиску і тахікардія.

Головний біль та запаморочення.

Сонливість або безсоння.

Як пережити вплив магнітних збурень: