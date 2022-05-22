Україна вимагатиме виключення Росії з ЮНЕСКО

Верховна Рада готує звернення до Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури з вимогою виключити Росію з ЮНЕСКО (Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури). Відповідний законопроєкт зареєстровано у парламенті.

Зокрема, пропонується схвалити звернення до ЮНЕСКО з вимогою позбавити Росію статусу країни-учасниці цієї організації.

У самому зверненні йдеться про те, що в ході російського вторгнення постраждали об'єкти спадщини в більшості регіонів. За останніми даними, пошкоджено або знищено понад 250 культурних пам'яток, серед яких церкви, музеї, пам'ятники, заповідники, будинки культури, театри, бібліотеки та історичні будівлі.

Нагадаємо, що у квітні 46 країн-учасниць ЮНЕСКО відмовилися брати участь у 45-й сесії Комітету всесвітньої спадщини через те, що його очолює Російська Федерація. Засідання було заплановано у російській Казані.

Відомо, що Генеральна Асамблея ООН під час засідання 7 квітня виключила РФ з Ради з прав людини.