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    Україна вимагатиме виключення Росії з ЮНЕСКО

    Україна вимагатиме забрати у Росії статус країни-члена ЮНЕСКО - Україна вимагатиме виключення Росії з ЮНЕСКО
    Україна вимагатиме забрати у Росії статус країни-члена ЮНЕСКО
    фото з відкритих джерел

    Україна планує звернутися до ООН з питань освіти, науки та культури щодо позбавлення Росії статусу держави-члена ЮНЕСКО

    Верховна Рада готує звернення до Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури з вимогою виключити Росію з ЮНЕСКО (Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури). Відповідний законопроєкт зареєстровано у парламенті.

    Зокрема, пропонується схвалити звернення до ЮНЕСКО з вимогою позбавити Росію статусу країни-учасниці цієї організації.

    У самому зверненні йдеться про те, що в ході російського вторгнення постраждали об'єкти спадщини в більшості регіонів. За останніми даними, пошкоджено або знищено понад 250 культурних пам'яток, серед яких церкви, музеї, пам'ятники, заповідники, будинки культури, театри, бібліотеки та історичні будівлі.

    Нагадаємо, що у квітні 46 країн-учасниць ЮНЕСКО відмовилися брати участь у 45-й сесії Комітету всесвітньої спадщини через те, що його очолює Російська Федерація. Засідання було заплановано у російській Казані.

    Відомо, що Генеральна Асамблея ООН під час засідання 7 квітня виключила РФ з Ради з прав людини.

    Теги: росія окупанти Верховна Рада війна музеї ЮНЕСКО Україна Заповідники окупація #stoprussia
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    Україна вимагатиме виключення Росії з ЮНЕСКО