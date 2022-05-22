Німці підтримують тих політиків, які займають більш радикальну позицію щодо Росії

Підтримувати Україну корисно для рейтингу

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Интересный опрос в Германии – оценка деятельности членов правительства в связи с «украинским кризисом».

Канцлер Шольц – 50% одобряют.

Вице-канцлер и министр экономики Хабек – 67%.

Министр иностранных дел Бербок – 74%.

Хабек и Бербок – сопредседатели партии Зеленых, они занимают куда более радикальную позицию по отношению к России. Как мы видим, такая позиция находит больший отклик у немцев.

Интересно, что на недавних региональных выборах партия Шольца ухудшила результат, а Зеленые – прибавили.

В общем, поддерживать Украину полезно для рейтинга.

Джерело: блог Романа Шрайка

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