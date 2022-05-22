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    Думки вголос

    Німці підтримують тих політиків, які займають більш радикальну позицію щодо Росії

    • Роман Шрайк

      Журналіст

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    Діяльність канцлера Шольца схвалюють лише 50% німців - Німці підтримують тих політиків, які займають більш радикальну позицію щодо Росії
    Діяльність канцлера Шольца схвалюють лише 50% німців

    Підтримувати Україну корисно для рейтингу

    Мовою оригіналу

    Интересный опрос в Германии – оценка деятельности членов правительства в связи с «украинским кризисом».

    Канцлер Шольц – 50% одобряют.

    Вице-канцлер и министр экономики Хабек – 67%.

    Министр иностранных дел Бербок – 74%.

    Хабек и Бербок – сопредседатели партии Зеленых, они занимают куда более радикальную позицию по отношению к России. Как мы видим, такая позиция находит больший отклик у немцев.

    Интересно, что на недавних региональных выборах партия Шольца ухудшила результат, а Зеленые – прибавили.

    В общем, поддерживать Украину полезно для рейтинга.

    Джерело: блог Романа Шрайка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти Німеччина війна Україна окупація #stoprussia
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    Німці підтримують тих політиків, які займають більш радикальну позицію щодо Росії