Німці підтримують тих політиків, які займають більш радикальну позицію щодо Росії
Підтримувати Україну корисно для рейтингу
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Интересный опрос в Германии – оценка деятельности членов правительства в связи с «украинским кризисом».
Канцлер Шольц – 50% одобряют.
Вице-канцлер и министр экономики Хабек – 67%.
Министр иностранных дел Бербок – 74%.
Хабек и Бербок – сопредседатели партии Зеленых, они занимают куда более радикальную позицию по отношению к России. Как мы видим, такая позиция находит больший отклик у немцев.
Интересно, что на недавних региональных выборах партия Шольца ухудшила результат, а Зеленые – прибавили.
В общем, поддерживать Украину полезно для рейтинга.
Джерело: блог Романа Шрайка